Zakenman Philip Cracco van 'The sky is the limit' overleden

Zakenman Philip Cracco is overleden aan kanker. Dat bevestigt zijn zakenpartner bij JobFIXers en BOEMM, Lieven Bonamie. Cracco werd bekend door het programma The sky is the limit op VIER.

3 Keer gedeeld

Keer gedeeld













40ste TAC-rally \/ Philip Cracco en WimSoenens

'Ook al ging de gezondheidstoestand van onze bevlogen mede-oprichter en voorzitter de afgelopen maanden zienderogen achteruit en was het intussen duidelijk dat beterschap niet meer mogelijk was, toch komt dit moment bijzonder hard aan', aldus Lieven Bonamie, algemeen directeur van JobFixers en BOEMM. Lees ook: Philip Cracco (uitzendbedrijf JobFIXers): 'Wij mogen een beetje op de rand gaan'