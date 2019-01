Wist u dat?

Cybercriminelen gebruiken de munt van het spel, V-bucks, om geld wit te wassen. Het fenomeen is niet nieuw. Criminelen sturen via hun account geld dat in het spel wordt gebruikt naar hun partners in andere landen, die het inwisselen voor echt en niet-traceerbaar geld. Een onderzoek van The Independent en het cyberveiligheidsbedrijf Sixgill heeft witwasoperaties over de hele wereld blootgelegd.

Volgens Sixgill doet Epic Games niet genoeg om die criminele activiteiten tegen te gaan. 'Het zou transfers van veel geld in de game moeten monitoren en de spelers die ze uitvoeren identificeren. Als iets verdachts aan de hand lijkt te zijn, moet het de autoriteiten waarschuwen.'