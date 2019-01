Wist u dat?

Bookmaker.eu gaf de mensen kansen van -145 voor meer dan 3,5 leugens en +115 voor minder dan 3,5 leugens. Dat betekent dat, als iemand 145 dollar inzet op minstens vier leugens van de president, hij 100 dollar zou winnen. Trump heeft zes leugens verteld, en de site moet nu 276.424 dollar uitbetalen. 92 procent van de gokkers had correct ingeschat dat Trump veel zou liegen. Bookmaker wist wel dat Trump leugens zou vertellen, maar de site had niet gedacht dat hij zo vaak zou liegen in zo'n korte tijd.