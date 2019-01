Wist u dat?

Zijn huwelijk met het anime-figuurtje Hatsune Miku - dat niet wettelijk is erkend - riep gemengde reacties op in Japan en daarbuiten. De 35-jarige man trekt zich er niets van aan. "De maatschappij zet je onder druk om een bepaald liefdespad te volgen, maar dat maakt je niet altijd gelukkig."

Kondo heeft een Gatebox-toestel - het lijkt een beetje op een bokaal - waar het hologram van Miku in schittert. Ze kan groeten en de lichten in- en uitschakelen. Soms zijn er wel haperingen of systeemfouten. Maar dat vindt Kondo niet erg. Volgens onderzoekers is het een voorbeeld van een breder sociaal fenomeen. Digitale interacties vervangen meer en meer menselijke relaties.

Doordat bedrijven als Google en Amazon miljarden investeren in artificiële intelligentie, voelen mensen zich ook meer en meer verbonden met hun toestellen. Kondo is niet alleen. In 2017 vroegen meer dan een miljoen mensen Alexa, de virtuele assistent van Amazon, ten huwelijk.