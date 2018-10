Wist u dat: copyright op een kung-futrap

De martial arts-filmster Jet Li weigerde destijds een rol in The Matrix omdat hij vreesde dat filmproducenten een digitale kloon van hem zouden kunnen maken en zijn moves gratis zou kunnen gebruiken bij special effects in andere films. "We zouden drie maanden filmen, maar de Amerikanen wilden dat ik negen maanden bij de crew zou blijven. Zes maanden lang zouden ze al mijn moves filmen om ze in een digitale bibliotheek te kunnen bewaren", verklaarde Li in een recent interview. "Aan het einde van de rit zou het copyright op die moves van hen zijn."