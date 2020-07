Op 17 augustus wordt Wim Verhoeven de nieuwe hoofdredacteur van Trends en Kanaal Z/Canal Z. Verhoeven volgt Daan Killemaes op die aan boord blijft op de redactie van Trends.

Vanaf 17 augustus is Wim Verhoeven (1969) de nieuwe hoofdredacteur van Trends en Kanaal Z/Canal Z. Verhoeven is van opleiding licentiaat Economische Wetenschappen (UGent) en haalde een Europese master Law & Economics. Zijn carrière bracht hij vooral door bij wat nu DPG Media heet. Hij begon er bij Het Laatste Nieuws, maakte deel uit van de hoofdredactie van De Nieuwe Gazet en werd later hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws en van hln.be.

De nieuwe hoofdredacteur wil van Trends hét merk maken dat als referentie en inspiratiebron geldt voor ondernemers, leiders, young en high potentials. 'Trends kan de spreekbuis zijn van de echte ondernemer, de grootste businessclub van het land, een leerplatform en moet radicaal de nieuwe trends omarmen. Redefining value, circulair denken, de economie van morgen. Die draait rond kennis, better practices en duurzaamheid.'

Wim Verhoeven volgt Daan Killemaes op die aan boord blijft op de redactie van Trends. Roularta Media Group houdt er overigens aan Daan te danken voor de inspanningen die hij als hoofdredacteur verrichtte in moeilijke omstandigheden.

