De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag fors omlaag door zorgen bij beleggers over de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve gaf woensdag bij het rentebesluit aan door te gaan met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. Op Wall Street is er vrees dat die renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 2,3 procent op 33.202,22 punten. De brede S&P 500 daalde 2,5 procent tot 3.895,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,2 procent tot 10.810,53 punten. Ook op woensdag waren er al verliezen te zien in navolging van het rentebesluit van de Fed. De centrale bank verhoogde de rente met 0,5 procentpunt, wat minder sterk is dan voorheen. De Fed gaf wel aan volgend jaar door te gaan met het verder opkrikken van de rente.

Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is er nog onvoldoende bewijs dat de strijd tegen de inflatie is gewonnen. Het sentiment werd ook gedrukt door tegenvallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Die daalden in november harder dan verwacht, omdat consumenten vanwege de hoge inflatie de hand meer op de knip houden. Daarnaast kromp de productie in de Amerikaanse industr

