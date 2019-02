Vruchtbaar handelsoverleg tussen VS en China

Maar er is nog een hoop werk te verrichten, meldde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer na afloop van het tweedaagse handelsoverleg tussen beide landen. Terwijl door de grote meningsverschillen tussen de VS en China een overeenstemming nog ver weg lijkt, sprak Trump al van de 'grootste handelsovereenkomst in de geschiedenis'. 'Maar er komt niet eerder een deal voordat mijn vriend president Xi en ik elkaar hebben ontmoet.'

De Chinese delegatie, aangevoerd door vicepremier Liu He, noemde het overleg in Washington 'onbevangen, specifiek en erg vruchtbaar'.

Half februari reist de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer af naar Peking.