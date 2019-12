Voormalig Fed-baas Paul Volcker overleden

Paul Volcker, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, is overleden. Dat meldt de New York Times. Volcker is 92 jaar oud geworden.

Paul Adolph Volcker was van 1969 tot 1974 onderminister van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Van 1975 tot 1987 was hij voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York. Van augustus 1979 tot augustus 1987 was hij daarbij voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve. Hij werd opgevolgd door Alan Greenspan. In de financiële wereld is Paul Volcker ook bekend vanwege de zogeheten Volcker Rule. Die aanscherping van bankenregels maakt het voor financiële instellingen vrijwel onmogelijk om voor eigen rekening speculatief te handelen.