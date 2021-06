Het digitaletransformatiebedrijf Flow Pilots en de technologiefederatie Agoria zien hoe de maakindustrie een inhaalbeweging moet maken in de digitalisering. Dewi Van De Vyver, de CEO van Flow Pilots, en Carine Lucas, innovatie-expert bij Agoria, spotten deze vier evoluties.

1 Digitale transformatie gaat om meerwaarde creëren. Maar bedrijven zijn het overzicht in het grote aanbod van providers kwijt. Tip van Dewi. "Begin met je digitale behoeften in kaart te brengen en ga dan op zoek naar de juiste partner." 2 De covid-19-pandemie noopte maakbedrijven versneld te digitaliseren. Vaak kregen afdelingen als de verkoop en de backoffice daarbij prioriteit, maar in heel wat andere afdelingen werd niet gedigitaliseerd. Tip van Dewi."Durf te investeren in digitalisering, in alle aspecten van je bedrijf. Alleen zo creëer je groei." 3 De twee digitale experts wijzen erop dat kant-en-klare platformen wel goedkoop zijn, maar het gevaar bestaat dat je op de duur met veel verschillende platformen werkt zonder dat je hele bedrijf gedigitaliseerd is. Tip van Dewi. "Een op maat gemaakt platform is soms duurzamer, efficiënter en goedkoper dan een wildgroei aan standaardplatformen. Werk daarvoor samen met een lokale digitaliseringspartner die snel feedback kan geven." 4 In de maakindustrie is er opvallend weinig contact tussen de producenten en de eindgebruikers. Daar zit het potentieel. Eindgebruikers willen bijvoorbeeld kunnen zien waar een product vandaan komt. Tip van Dewi. "Verbind je eindklant met je leveranciers. Zo toon je op een transparante manier waar de meerwaarde van je product zit en hoeveel werk in dat product kruipt."