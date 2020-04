Bij de VDAB worden sinds 16 maart vier keer zoveel online opleidingen aangevraagd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.

De VDAB heeft de laatste jaren haar aanbod aan online opleidingen gevoelig uitgebreid. Het gaat ondertussen om meer dan vijfhonderd cursussen, gaande van boekhouden, taalopleidingen tot computeropleidingen. Het zijn gratis cursussen, toegankelijk voor werknemers en werkzoekenden. Sinds 16 maart werden er bijna 19.000 opleidingen aangevraagd. De meest aangevraagde cursus is 'initiatie in boekhouden'. Die werd sinds 16 maart meer dan 1.200 keer aangevraagd. Daarnaast volgen heel wat opleidingen over werken met Excel, zoals berekeningen of draaitabellen maken.

Ook Frans 'algemene taalkennis' is met 817 aanvragen populair. De cursus 'artificiële intelligentie', die eind vorig jaar werd gelanceerd, werd al meer dan 800 keer aangevraagd. Zes op de tien mensen werden via de campagne op sociale media naar het aanbod geleid. 'Uit onderzoek weten we dat tijd vaak een drempel vormt tot een leven lang leren of bijscholen', stelt Crevits. 'Uiteraard is dit in deze crisis niet voor iedereen mogelijk vanwege de zorg voor familieleden of werk, maar dat neemt niet weg dat het voor VDAB een opportuniteit is om hun aanbod aan elke burger kenbaar te maken.'

De VDAB heeft de laatste jaren haar aanbod aan online opleidingen gevoelig uitgebreid. Het gaat ondertussen om meer dan vijfhonderd cursussen, gaande van boekhouden, taalopleidingen tot computeropleidingen. Het zijn gratis cursussen, toegankelijk voor werknemers en werkzoekenden. Sinds 16 maart werden er bijna 19.000 opleidingen aangevraagd. De meest aangevraagde cursus is 'initiatie in boekhouden'. Die werd sinds 16 maart meer dan 1.200 keer aangevraagd. Daarnaast volgen heel wat opleidingen over werken met Excel, zoals berekeningen of draaitabellen maken. Ook Frans 'algemene taalkennis' is met 817 aanvragen populair. De cursus 'artificiële intelligentie', die eind vorig jaar werd gelanceerd, werd al meer dan 800 keer aangevraagd. Zes op de tien mensen werden via de campagne op sociale media naar het aanbod geleid. 'Uit onderzoek weten we dat tijd vaak een drempel vormt tot een leven lang leren of bijscholen', stelt Crevits. 'Uiteraard is dit in deze crisis niet voor iedereen mogelijk vanwege de zorg voor familieleden of werk, maar dat neemt niet weg dat het voor VDAB een opportuniteit is om hun aanbod aan elke burger kenbaar te maken.'