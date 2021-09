'Will you take a changed organisation in a changed environment, back to where it was?', vroeg Vlerick-decaan Marion Debruyne zich op Trends Restart hardop af. Laat die vraag even door uw geest gaan. Welke leider of ondernemer wil terug naar het verleden, als dat verleden niet meer bestaat?

Niks tegen een goed managementboek, hoor. Perfect om nieuwe inzichten op te doen. Maar af en toe wil je gewoon eens luisteren naar een paar inspirerende mensen, die vertellen hoe zij hun onderneming, hun business of de wereld zien. Live op een podium, zodat je het vertrouwen, het optimisme en de no-nonsenseaanpak kunt voelen vanuit de zaal. Het goede nieuws? Dat kan weer. Het minder goede nieuws? Tenzij u een van de 180 toegelaten aanwezigen was, heeft u er vorige donderdag een geweldig voorbeeld van moeten missen. Op bladzijde 8 van het laatste nummer van Trends, in de befaamde rubriek Cocktail, vindt u enkele foto's van Trends Restart, ons eerste netwerkevent sinds lang. Ja, u leest het goed: 'Cocktail' is terug in Trends. De kans is niet gering dat u onze fotograaf binnenkort voo...

Niks tegen een goed managementboek, hoor. Perfect om nieuwe inzichten op te doen. Maar af en toe wil je gewoon eens luisteren naar een paar inspirerende mensen, die vertellen hoe zij hun onderneming, hun business of de wereld zien. Live op een podium, zodat je het vertrouwen, het optimisme en de no-nonsenseaanpak kunt voelen vanuit de zaal. Het goede nieuws? Dat kan weer. Het minder goede nieuws? Tenzij u een van de 180 toegelaten aanwezigen was, heeft u er vorige donderdag een geweldig voorbeeld van moeten missen. Op bladzijde 8 van het laatste nummer van Trends, in de befaamde rubriek Cocktail, vindt u enkele foto's van Trends Restart, ons eerste netwerkevent sinds lang. Ja, u leest het goed: 'Cocktail' is terug in Trends. De kans is niet gering dat u onze fotograaf binnenkort voorbij ziet komen, terwijl u ergens in Vlaanderen van een glas nipt op een netwerkavond. "Will you take a changed organisation in a changed environment, back to where it was?", vroeg Vlerick-decaan Marion Debruyne zich op Trends Restart hardop af. Laat die vraag even door uw geest gaan. Welke leider of ondernemer wil terug naar het verleden, als dat verleden niet meer bestaat? Corona heeft ons veel geleerd, stelt Marion Debruyne vast. "Digitalisering, innovatie en duurzaamheid kleuren het herstel." Ontken dat niet, zegt ze. Omarm de vernieuwing. Pas uw businessmodel aan. Put zelfs ongebreideld vertrouwen uit corona. "Wie had kunnen voorspellen dat we de halve economie boven water zouden houden van thuis, van achter onze computer? We hebben het toch maar gedaan." Vertrouwen ging als een rode draad door de avond. Françoise Chombar (Melexis) drukte dat heel eenvoudig uit: "Houd je mensen voortdurend op de hoogte. Vertel hen wat je weet. Vertel hen ook wat je níét weet. Het vertrouwen dat je voorheen met je mensen hebt opgebouwd, betaalt zich in zo'n crisis dubbel en dik terug." "Ik kon niet vooruitkijken. We zijn van week tot week beginnen te werken. Met de vakbonden mee aan tafel", zei Stéphane Burton, als CEO van Sabena Aerospace en Blueberry actief in de luchtvaartsector en frontaal getroffen door corona. "Ik was vastbesloten dat we het zouden redden. Er zal veel veranderen, maar de luchtvaart keert terug." Voor Zhong Xu, die met Deliverect als CEO al aan zijn derde succesvolle Belgische start-up bezig is, bleek corona een gouden kans. "Om te groeien moesten we totaal op elkaar vertrouwen. Mijn hr-manager heb ik vorige week voor de allereerste keer live ontmoet. Maar ze heeft wel al meer dan 200 mensen aangeworven en die zijn allemaal bezig. Zonder vertrouwen was dat nooit gelukt.""Onwillekeurig denk je aan jezelf, je team en je eigen manier van werken als je al die verhalen hoort. Ik krijg er allerlei ideeën van", vertrouwde een fijne collega me stilletjes toe. En toen moest het mooiste succesverhaal nog komen. Shane McLeod, de succescoach van de Red Lions, vertelde hoe cruciaal peoplemanagement is geweest om van een goeie hockeyploeg de onbetwiste nummer één van de wereld te maken. "Ik vroeg elke speler wat het team zou missen als hij er niet meer bij was. Eén speler belde me een week later om elf uur 's avonds. Hij zei: 'Coach, ik heb een idee. Ik wil voortaan na elke training smoothies maken voor de hele ploeg. Ze zullen al klaar staan als ze uit de douche komen.' In het spelerslokaal hing McLeod zorgvuldig geselecteerde foto's van Red Lions, terwijl ze een tegenstander uit een van de toplanden aftroeven. Talent hadden de Red Lions genoeg. Ze misten vooral het ultieme vertrouwen om de top vijf van de wereld te verslaan. Toen dat eenmaal lukte, lag de weg naar goud open... Vertrouwen in jezelf, je team, de toekomst. Ik vond dat ik het met u moest delen. Eindconclusie? Laat u inspireren. Met de ondernemersverhalen in Trends of op een van onze volgende netwerkavonden. Mét fotograaf.