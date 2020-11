De VDAB gaat 10.000 werkgevers contacteren met de vraag om hun tijdelijk werkloze werknemers aan te moedigen om een opleiding te volgen. Het gaat om tijdelijk werklozen die door de coronacrisis meer dan 10 dagen per maand op non-actief staan.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zal de VDAB dus niet meer alle technisch werklozen contacteren - zoals in september - maar zich focussen op de groepen waar dat het meest nuttig kan zijn.

In samenwerking met verschillende sectororganisaties heeft de VDAB opleidingen opgelijst die nuttig zijn voor werknemers in de horeca, toerisme, eventsector, industriële schoonmaak, detailhandel en luchtvaart. Wie in andere sectoren werkte, krijgt een breder aanbod in zijn mailbox. In totaal zullen 30.859 of ruim een kwart van alle tijdelijk werklozen gecontacteerd worden.

Crevits deed al verschillende pogingen om tijdelijk werklozen te activeren. Vandaag zijn echter nog maar 3.039 van de 110.283 tijdelijk werklozen geregistreerd bij de VDAB, al is zo'n registratie niet nodig om een online opleiding te volgen. Tijdelijk werklozen zijn, in tegenstelling tot 'gewone' werklozen, dan ook tot niets verplicht.

De Vlaamse minister is wel in overleg met haar federale ambtsgenoot Pierre-Yves Dermagne (PS) om te bekijken of die registratie bij de VDAB niet verplicht kan worden voor wie meer dan 10 dagen per maand tijdelijk werkloos is. Ook een uitbreiding van de opleidingsplicht kan helpen, klinkt het.

Sterkere werknemer

Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) is tevreden met de inspanningen van VDAB, maar pleit voor een nog meer doelgerichte aanpak, met een focus op de mensen die al langer tijdelijk werkloos zijn. 'Zij lopen een groter risico om van tijdelijk naar volledig werkloos te evolueren en hun job ook definitief te verliezen. Ik ben dan ook blij dat de minister ingaat op die suggestie', aldus Ongena.

De Open Vld'er vindt het ook een goede zaak dat minister Crevits de werkgevers betrekt en met hen in overleg treedt. 'Het is niet de bedoeling dat werkgevers met de schrik zitten om hun goede werknemers te verliezen. Integendeel, een opleiding kan er ook toe bijdragen dat een werknemer sterker aan de slag kan bij zijn/haar huidige werkgever', meent Ongena.

Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) noemt de actie van minister Crevits en VDAB op zich 'goed bedoeld'. Maar volgens hem zit er een 'constructiefout' in het systeem zelf. 'Massaal veel talent verwelkt in dat systeem. We slagen er ondanks heel wat inspanningen niet in om die mensen te bereiken. De constructiefouten hadden na de eerste golf moeten weggewerkt geweest zijn', aldus Ronse.

Het N-VA-parlementslid verwijst naar Nederland als voorbeeld. 'Daar hebben ze hun steunmaatregelen grondig aangepast na de eerste golf. In plaats van tijdelijke werkloosheid hebben ze een systeem van loonsubsidie. Dat is gebaseerd op het omzetverlies van de werkgever. Om de drie maand wordt dat herzien. Zo'n systeem is veel beter dan het onze. In ruil voor de loonsubsidie krijgen de werknemers opleiding en wordt deze periode nuttig besteed', zegt Ronse.

