Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft een erkenning gekregen om kmo's te vertegenwoordigen in groepsvorderingen ('class actions'). Dat staat woensdag in L'Echo.

De erkenning werd toegekend door minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V). Het VBO heeft de erkenning preventief aangevraagd voor het geval een reeks kmo-leden van de organisatie een 'class action' nodig zou achten. Concrete zaken heeft de werkgeversorganisatie nog niet op het oog. Groepsvorderingen waren lange tijd voorbehouden voor consumentenorganisaties, genre Test Aankoop. Maar in 2018 werd de wet uitgebreid tot vertegenwoordigers van kleine en middelgrote ondernemingen.

Organisaties als Unizo en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) kregen automatisch een erkenning, andere moesten die aanvragen. Onder meer BZB-Fedafin (beroepsvereniging voor de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten) en FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen) deden dat al, en nu dus ook het VBO, zo staat in L'Echo. Een 'class action' kan alleen opgestart worden ter bescherming van de consument of van de concurrentie.

