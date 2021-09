Turkse economie laat recordherstel van coronacrisis zien

De Turkse economie heeft in het tweede kwartaal een zeer sterk herstel van de klappen van de coronacrisis een jaar eerder laten zien. De economie groeide op jaarbasis met 21,7 procent, wat de sterkste groei is sinds het begin van de metingen in 1999.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

De groei ligt wat hoger dan de verwachtingen van analisten, die een groei van ongeveer 21 procent hadden verwacht. In het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de economie van Turkije nog met ruim 10 procent, omdat consumenten minder uitgaven en er beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ingevoerd. Om de economie te stimuleren kwam de overheid met verschillende steunmaatregelen, onder meer om de consumptie van consumenten en bedrijven aan te jagen. Zo konden banken meer geld uitlenen. Vooral de dienstensector en de industrie zorgden voor een sterke groei, met een stijging met respectievelijk 45,8 en 43,4 procent in het tweede kwartaal. De consumptie van de gezinnen nam met 22,9 procent toe. De export steeg met 59,9 procent, de import met 19,2 procent. De overheidsuitgaven tot slot, stegen met 4,2 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie van het land met 7 procent. Verwacht wordt dat de economie het ook in het derde kwartaal erg goed gaat doen. De Turkse overheid rekent voor heel dit jaar op een groei van meer dan 8 procent. De Turkse lira steeg na de publicatie van de data over de economische groei met 0,3 procent tegenover de dollar, tot het hoogste niveau sinds 11 juni. De groei ligt wat hoger dan de verwachtingen van analisten, die een groei van ongeveer 21 procent hadden verwacht.In het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de economie van Turkije nog met ruim 10 procent, omdat consumenten minder uitgaven en er beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ingevoerd. Om de economie te stimuleren kwam de overheid met verschillende steunmaatregelen, onder meer om de consumptie van consumenten en bedrijven aan te jagen. Zo konden banken meer geld uitlenen.Vooral de dienstensector en de industrie zorgden voor een sterke groei, met een stijging met respectievelijk 45,8 en 43,4 procent in het tweede kwartaal. De consumptie van de gezinnen nam met 22,9 procent toe. De export steeg met 59,9 procent, de import met 19,2 procent. De overheidsuitgaven tot slot, stegen met 4,2 procent.In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie van het land met 7 procent. Verwacht wordt dat de economie het ook in het derde kwartaal erg goed gaat doen. De Turkse overheid rekent voor heel dit jaar op een groei van meer dan 8 procent.De Turkse lira steeg na de publicatie van de data over de economische groei met 0,3 procent tegenover de dollar, tot het hoogste niveau sinds 11 juni.