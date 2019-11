Meer dan de helft van de grootste 5000 bedrijven van het land zag zijn nettowinst vorig jaar stijgen. Bij sommige ondernemingen was die stijging zo spectaculair dat het globale nettoresultaat meer dan verdubbelde. Dat blijkt uit de cijfers van de Trends Top 5000.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelt de Trends Top 5000 de cijfers van de grootste ondernemingen van het land. Voor 2018 komen de grootste 5000 bedrijven van België uit op een gezamenlijke omzet van 714 miljard euro, goed voor een stijging met 6,8 procent in vergelijking met 2017. "De personeelsuitgaven slorpten 54 procent van de toegevoegde waarde op, tegenover 53,8 procent in het vorige boekjaar", stelt Tony Coenjaerts vast, de samensteller van de rangschikking.

Vorig jaar werden de lonen geïndexeerd en de verminderingen op de werkgeversbijdragen die in januari 2018 werden ingevoerd bij de tweede fase van de taxshift, konden dat niet volledig compenseren. "Tegenover 2017 namen de eenheidskosten voor het personeel met 1,65 procent toe", stelt Coenjaerts vast.

Winsten stijgen spectaculair

De samensteller van de Trends Top 5000 zag de winsten van de grootste bedrijven sterk stijgen. "Iets meer dan de helft van de industriële bedrijven en handelsondernemingen uit onze Top zag zijn nettowinst in jaar tijd stijgen, maar bij sommige was die stijging zo spectaculair dat het gobale nettoresultaat, 50 miljard euro, meer dan verdubbelde", duidt Tony Coenjaerts.

De reden daarvoor zijn volgens Coenjaerts enkele mooie meerwaarden, zoals de 4 miljard euro die Atlas Copco Airpower boekte op de verkoop van zijn participatie in Edwards Ltd aan Atlas Copco Holding. "Daarnaast was er de even grote winst die Delhaize De Leeuw opstreek na de verkoop aan Koninklijke Ahold Delhaize van zijn aandelen in Delhaize The Lion Nederland, Delhaize US Holding en Lion Retail Holding", weet Tony Coenjaerts.

In 2017 was alleen KBC Groep erin geslaagd een nettowinst van meer dan 1 miljard euro te boeken. "In 2018 haalden negen ondernemingen, waaronder opnieuw KBC Groep, die grens", zegt Coenjaerts. De banken (6,9 miljard) zien hun globale winst licht verbeteren. De verzekeringsmaatschappijen (3,2 miljard) puurden een miljard meer winst uit hun activiteiten vergeleken met 2017. Ook de portefeuillemaatschappijen zagen hun nettowinst van 9 naar 11,2 miljard stijgen.