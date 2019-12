De hr-specialist Allthingsblue, de landbouwmachineproducent AVR en de verzekeraar Belfius Insurance zijn de winnaars van de derde editie van de Trends Digital Pioneers 2019. Ze geven hun advies aan bedrijven die ook werken aan een succesvolle digitale transformatie.

Tijdens de Nacht van de Trends Digital Pioneers, op donderdag 28 november, stonden succesvolle digitale projecten in de kijker. 21 bedrijven werden er gelauwerd, waaruit een jury met onder meer vertegenwoordigers van de medeorganisatoren PwC en Google en onder leiding van Trends en Trends-Tendances, drie winnaars koos. Allthingsblue won bij de kleine bedrijven, AVR bij de middelgrote en Belfius Insurance bij de grote. Hier volgt hun verhaal en hun advies.

Allthingsblue: 'Investeer vanaf dag één in marketing'

· Wat: Allthingsblue helpt bedrijven een beter diversiteitsbeleid te voeren. De software analyseert allerhande data, van informatie over de aanwerving en het groeitraject van het personeel tot cijfers over de verloning, en duidt werkpunten of kansen aan op het gebied van diversiteit.

· Voorgeschiedenis: "Medeoprichter Bart Adams en ik hebben jaren gewerkt bij een grote speler in data-analyse en -visualisatie", zegt medeoprichter en CEO Lida Joly. "Daar zagen we al dat diversiteit in de ruime zin van het woord een uitdaging was. Het was moeilijk een goede mix te creëren tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, marketeers en ingenieurs, jong en oud, enzovoort. We waren er allebei van overtuigd dat een divers team cruciaal is voor het succes van een product en dat bedrijven geen goede data hebben op basis waarvan ze goede beslissingen kunnen nemen. Je vaart blind als je een goed team wil samenstellen. Dat probleem wilden we aanpakken. In februari zijn Bart en ik met Allthingsblue gestart. We testen nu de eerste versie van ons product met een tiental klanten."

· Advies: "Productontwikkeling moet gebeuren in samenspraak met het hele bedrijf, niet enkel door de afdeling onderzoek en ontwikkeling. Het komt wellicht door mijn marketingachtergrond, maar de input van marketingmensen in de ontwikkelingsfase heeft veel voordelen. Zij weten wat in de markt leeft. Je moet al vanaf dag één investeren in marketing. Als je nog geen product kan voorleggen, moet je een draagvlak bij je doelgroep creëren. En nog een laatste advies: Houd je idee niet voor jezelf. Blijf praten met andere mensen. Feedback, zowel positief als negatief, is bijzonder waardevol."

"Iedereen in het bedrijf moet op één lijn zitten."

AVR: 'Alles draait om focus'

· Wat: de landbouwmachineproducent AVR won in zijn categorie met een innovatief internet-der-dingen-project. De plant- en rooimachines voor aardappelen zijn uitgerust met sensoren en verbonden met het internet. Ze sturen data direct naar het digitale platform van AVR. Zo kunnen aardappeltelers bijvoorbeeld aan precisielandbouw doen, zoals variabel planten.

· Voorgeschiedenis: "Onze algemeen directeur was overtuigd van de meerwaarde van het internet der dingen (sensoren en machines die via een netwerk met elkaar communiceren, nvdr) en de noodzaak meer data te gebruiken in de landbouw", zegt IOT-manager Koen Uyttenhove. "Ik ben vorig jaar bij AVR gestart om het project te trekken. We hebben het ook intern gepromoot door al snel de eerste plannen en prototypes te tonen en andere afdelingen te betrekken bij en op de hoogte te houden van de uitwerking."

· Advies: "Alles draait om focus. Andere machinebouwers werken ook aan projecten rond het internet der dingen, maar die taak is vaak toevertrouwd aan iemand die ook nog andere verantwoordelijkheden heeft. Je moet er mensen voltijds op zetten. We werken in een redelijk traditionele sector. Het kost boeren bloed, zweet en tranen om genoeg geld te verdienen. Precisielandbouw kan veel voordelen bieden. Boeren kunnen met minder kosten meer verkoopbare opbrengst halen. Om hen mee te krijgen, hebben we de zaken stapsgewijs aangepakt. We toonden aan hoe kleine ingrepen al direct een verschil konden maken om onder meer efficiënter te werken. Zo hebben we een landbouwer eerst geholpen de locatie van zijn machines realtime op te volgen. Dat is een eenvoudige toepassing, maar zo werd duidelijk dat data ook voor hem veel voordelen hebben."

Belfius Insurance: 'Obsessie voor de beste klantenervaring'

· Wat: Belfius Insurance is de primus in de categorie grote bedrijven dankzij zijn integratie van autoverzekeringen in de app van Belfius. De volledig digitale workflow minimaliseert de administratieve rompslomp, zowel bij de aanvraag van de verzekering als bij de aangifte van schade. Belfius Insurance haalde zeer positieve gebruikerscommentaren in de appstores van Apple en Google. Bovendien versnelde de groei van het aantal nieuw afgesloten contracten.

· Voorgeschiedenis: "Dit project heeft twee jaar beslag genomen", zegt Joeri Maes, die verantwoordelijk is voor digitaal verzekeren bij Belfius. "Voor de autoverzekeringen moesten we overstappen naar een nieuw IT-systeem en dat hebben we aangegrepen om alles ter discussie te stellen en obsessief de klant centraal te zetten. Na de schade-aangifte reiken we nu bijvoorbeeld meteen een oplossing aan en handelen we de administratie in de achtergrond af. Vroeger was dat omgekeerd. Dat hebben we voor alle processen gedaan. Daardoor was het een zeer grote operatie. Er waren ongeveer 200 mensen bij betrokken, van Belfius Insurance en Belfius Bank."

· Advies: "Die obsessie voor de beste klantenervaring is een zeer goed uitgangspunt voor bedrijven. Daarvoor moet je iedereen in het bedrijf op één lijn krijgen. Het succes van onze digitale autoverzekeringen was enkel mogelijk doordat verschillende departementen van Belfius aan hetzelfde zeel hebben getrokken. Als je een goed doel hebt, zoals excelleren in klantenervaring, dan is het natuurlijk ook gemakkelijk iedereen enthousiast te krijgen."