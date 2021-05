De banken hebben een cruciale rol te vervullen in de herstelfase na de coronacrisis. Ze hebben genoeg kapitaal beschikbaar om kredieten te verlenen en schuldherschikkingen toe te staan waar nodig. Dat heeft de Nationale Bank (NBB) maandag gezeg bij de publicatie van haar jaarlijkse 'Financial Stability Report'.

'Banken moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de economische herstelfase die we nu verwachten, gemakkelijk en voldoende toegang blijven hebben tot bankkrediet, en zeker op het moment dat andere vormen van steun aan de bedrijven beëindigd zullen worden', zo zei NBB-directeur Jean Hilgers. 'De rol van de banksector zal cruciaal worden.'

Het gaat dan niet alleen om het aanbieden van nieuwe kredieten, maar bijvoorbeeld ook om het aanvaarden van betalingsuitstel of schuldherschikkingen voor ondernemingen die door de coronacrisis hun schuldenberg zagen groeien. Die bedrijven ondersteunen die door de coronacrisis in de problemen kwamen, is ook belangrijk voor de werkgelegenheid, benadrukte Hilgers nog.

'De bedrijven met mogelijke liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen vertegenwoordigen ongeveer 15 procent van de tewerkstelling', zei hij. 'Een snelle en duurzame oplossing voor solvabiliteitsproblemen bij levensvatbare maar niet langer kredietwaardige ondernemingen, is dus ook een investering in de werkgelegenheid.'

De Nationale Bank verwacht dat de leningen met staatsgarantie, die tot nu toe relatief weinig gebruikt werden, een belangrijk instrument zullen worden in de herstelfase.

De instelling benadrukt ook dat de banken genoeg kapitaal hebben om die rol te vervullen. Bij het begin van de coronacrisis werden een aantal buffers van de banken vrijgemaakt. Eind maart 2020 beschikten de banken over 20 miljard euro vrij kapitaal, eind 2020 was dat opgelopen tot 27 miljard euro. Ze roept de banken dan ook op om eventuele terughoudendheid om die beschikbare buffers te gebruiken, te "matigen".

