Ook in tijden van corona beloont Trends de snelst groeiende bedrijven van Vlaanderen met de eretitel Ambassadeur van de Vlaamse Gazellen. Het IT-bedrijf Tobania, de IT-dienstverlener ESAS en de 3D-animatiestudio Cyborn zijn de uitblinkers in dit turbulente jaar.

Elk jaar rangschikt Trends de snelst groeiende bedrijven van Vlaanderen onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. De voorbije maanden stelden we de snelst groeiende bedrijven per provincie voor. Deze week sluiten we de negentiende editie af met de snelste groeibedrijven van Vlaanderen.

De rangschikking van de Vlaamse Gazellen kan u raadplegen via de link onder aan dit artikel. Daar verneemt u ook meer over de methodologie achter de rangschikking. Het klassement is gebaseerd op groei. Hoe sneller een bedrijf groeit, hoe hoger het staat in de rangschikking. Voor de Trends Gazellen bekijken we de groei van de omzet, de cashflow en het personeelsbestand over een periode van vijf jaar. Het nummer één krijgt de titel van Ambassadeur van de Trends Gazellen.

De Vlaamse Ambassadeur bij de grote bedrijven: Tobania

Dankzij een sterke organische groei en een slimme overnamestrategie groeide Tobania uit tot een van de grote IT-integratoren op de Belgische markt. In enkele jaren tijd verdrievoudigde het omzetcijfer tot meer dan 95 miljoen euro. Het voorbije jaar deed het Vlaams-Brabantse bedrijf twee overnames en er liggen nog dossiers op de tafel. "We zijn stilaan klaar voor de volgende grote stap. Dan gaat het niet meer alleen over de overname van kleinere, gespecialiseerde sectorgenoten, maar ook over de aankoop van marktaandeel. Voor die consolidatie kijken we ook naar het buitenland", zegt Lode Peeters, de CEO van het bedrijf.

De impact van de coronacrisis op Tobania is relatief beperkt. "Ik blijf optimistisch. De crisis heeft de digitale transformatie nog hoger op de agenda gezet. We kunnen nog altijd van een grote groeimarkt spreken die ook rijp is voor een verdere consolidatie", stelt Peeters. De organisatie is 'coronaproof' gemaakt en er is op een flexibele manier gereageerd op de covidcrisis. "We hebben ons aanbod snel aangepast. Een voorbeeld is de ontwikkeling van budgetvriendelijke commerciële websites. Daarmee kwamen we tegemoet aan de vraag van de lokale kmo die volop moest inzetten op e-commerce", vertelt Lode Peeters.

De Vlaamse Ambassadeur bij de middelgrote bedrijven: ESAS

De jongste jaren kende de Antwerpse IT-dienstverlener ESAS een razendsnelle groei. "In 2019 zagen we de omzet van de groep meer dan verdubbelen van 79 miljoen tot 165 miljoen euro. Het aantal medewerkers is opgelopen tot 2000, van wie iets meer dan de helft op onze loonlijst staat", zegt de CEO Bavo De Cock. Organische groei en gerichte overnames stuwden ESAS vooruit en er is nog ruimte voor groei. "We doen momenteel een strategische oefening over de verdere internationale expansie. Nederland is een interessante markt. Duitsland is een logische volgende stap, maar we hebben ons vizier gericht op een vijftal landen. Ook Oostenrijk en Zwitserland zijn interessante markten met veel potentieel", duidt De Cock.

De coronacrisis heeft de groei van ESAS duidelijk afgeremd. "De impact op onze jaaromzet zal zowat 20 procent bedragen, waardoor we dit jaar afstevenen op een nulgroei. We moeten ook nog altijd beducht zijn voor een tweede uitbraak", zegt Bavo De Cock. "Een crisis is niet alleen een bedreiging, maar biedt vaak ook kansen. Dat is nu niet anders. Bijna wekelijks komt er een nieuw overnamedossier op mijn tafel. Maar we nemen geen overhaaste beslissingen. De culturele match blijft cruciaal", benadrukt de topman.

De Vlaamse Ambassadeur bij de kleine bedrijven: Cyborn

Het Antwerpse Cyborn investeerde jarenlang in de uitbouw van een team toptalenten en in een gesofisticeerde 3D-animatie- en gamestudio. Na twintig jaar is het uitgeroeid tot een toonaangevende speler in digitaal gecreëerde personages. Er wordt gewerkt met geavanceerde motioncapture- en scanningtechnologie. "We hebben al tientallen merchandisingapps geproduceerd voor grote spelers als Star Wars, Marvel, Disney en Pixar. We specialiseren ons in de productie van apps met virtuele en toegevoegde realiteit waarbij we altijd streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit", zegt Ives Agemans, de oprichter en CEO van Cyborn.

De impact van corona op de activiteiten van Cyborn lijkt mee te vallen. "De crisis kost ons omzetgroei. Enkele lopende opdrachten werden on hold gezet, maar op iets langere termijn zal de impact misschien niet zo nadelig zijn", schat Agemans. "We merken dat in de industrie, de medische en de opleidingssector de interesse plots is toegenomen voor allerlei toepassingen van virtuele en verhoogde realiteit. Ook de markt van de games blijft boomen."

De Waalse Ambassadeurs De Ambassadeur van de grote bedrijven in Wallonië is EASI. Het IT-bedrijf uit Nijvel heeft de jongste tijd een solide groei van ongeveer 15 procent per jaar laten zien. In 2018 bedroeg de omzet 34 miljoen euro, tegenover ongeveer 20 miljoen in 2014. Er werken 275 mensen. EASI ontwikkelt en verdeelt managementoplossingen, zoals de boekhoudmanagementsoftware Adfinity, en SmartSales. De softwarespecialist Afelio is de Ambassadeur van de middelgrote Waalse bedrijven. Het maakt deel uit van de NRB-groep, die de groei van het bedrijf heeft versneld. Bij de lancering in 2013 waren er twee medewerkers. Nu zijn er dat zo'n honderd, en een dertigtal freelancers. De omzet is tussen 2014 en 2019 meer dan vervijfvoudigd, van 1,8 miljoen euro tot iets meer dan 10 miljoen euro. De Ambassadeur van de kleine bedrijven is Wikipower, actief in groepsaankopen van energie, brandstoffen en duurzame technologieën. Op 1 april lanceerde het Luikse bedrijf een solidariteitsactie om het Rode Kruis in de strijd tegen covid-19 te steunen. Voor elke registratie voor zijn groepsaankoop van energie heeft het bedrijf een euro aan de organisatie gedoneerd. CEO Maxime Beguin wil nog meer acties opzetten in de toekomst.

