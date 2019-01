Oprichter horlogemerk Bell & Ross: 'Een luxehorloge is een baken van rust in een drukke samenleving'

Bell & Ross ontstond pas in 1992. Waarom was dat een goed moment om een nieuw merk uit de grond te stampen?

CARLOS ROSILLO: Die opstart van ons horlogelabel werd vooral geruggensteund door heel veel passie. Het hielp natuurlijk ook dat ik de juiste mensen had ontmoet om dit allemaal mogelijk te maken. Mijn zakenpartner is bijvoorbeeld productdesigner, dat kwam goed uit. We hielden allebei van horloges met een militaire uitstraling en zaten vol energie en dromen. Toen we onze eerste collectie lanceerden aan het begin van de jaren negentig waren dit soort horloges nog niet zo populair - enkel verzamelaars hadden er oog voor. Maar toen we die collectie op de markt gooiden, kwamen er vreemd genoeg veel positieve reacties. Nadien is het allemaal heel snel gegaan. We hebben nooit getwijfeld aan ons product of onze strategie. Er was simpelweg geen financieel risico: we waren maar met z'n twee. Het ergste wat er kon gebeuren is dat ik opnieuw een job zou moeten zoeken waar ik het veel minder voor het zeggen had.

Jullie laten overal optekenen dat de leesbaarheid van jullie horloges nog steeds op de eerste plaats komt. Andere horlogemerken experimenteren ondertussen met het polshorloge als modestatement. Waarom houden jullie vast aan die praktische traditie?

ROSILLO: We halen veel van onze inspiratie uit de luchtmacht en worden vooral beïnvloed door militaire horloges die vooral heel efficiënt moeten zijn. Als je met een piloot praat over zijn horloge, zal hij ook zeggen dat hij het uur meteen wil kunnen aflezen. In het begin van de opstart van ons merk stelden we op waarvoor ons product gekend moest staan: het moest leesbaar, functioneel, precies en betrouwbaar zijn. We kijken naar onze horloges als een product dat de tand des tijds moet doorstaan - het is geen modeobject dat onderhevig is aan trends en dat na een tijd in een stoffige lade belandt. Bovendien: we zijn vandaag al zo omringd met digitale objecten, niet iedereen heeft dan de nood om ook nog eens een digitaal gepimpt horloge om zijn pols te dragen.

Hoe maak je jonge mensen vandaag nog enthousiast over een polshorloge?

ROSILLO: Ik ben er nog steeds van overtuigd dat juwelen altijd een plek gaan hebben in onze samenleving. Digitale producten kunnen je echt uit het momentum van de dag sleuren, en analoge horloges bieden daar een mooi tegengewicht voor. Een luxehorloge is een statussymbool, een baken van rust in een steeds sneller wordende samenleving. Het is niet omdat je af en toe fastfood eet, dat je plots niet meer kan genieten van een goede culinaire maaltijd, hé. (lacht)

Bell & Ross was het eerste luxehorlogelabel dat ook online begon te verkopen. Waarom?

ROSILLO: Het internet is een uitstekende manier om een brug te slaan tussen je merk en je klanten. Het product waarmee we werken is traditioneel en standvastig, maar dat wil niet zeggen dat de manier waarop we het aan de man brengen niet hedendaags kan zijn. In 1998 waren we een van de eerste horlogemerken met een website. Als we onze horloges niet zélf zouden beginnen verkopen op het internet, wisten we dat een ander label dat in onze plaats zou doen. Op die manier verlies je volledig de controle over de manier waarop dat gebeurt.

Jullie zijn trots op het feit dat jullie horloges Swiss-made zijn. Hoe belangrijk is die stamp of approval vandaag nog?

ROSILLO: Het blijft een label dat kennis en vakmanschap weerspiegelt. Heel veel mensen waarderen dat nog, zeker wanneer je in een horloge investeert dat decennialang moet meegaan. Wij onderscheiden ons door onze Franse creativiteit en Zwitserse makelij. Dat blijkt een goede mix te zijn.

Zou je het ooit overwegen om functionaliteiten van smartwatches te integreren in je horloges?

ROSILLO: De filosofie van de smartwatch verschilt enorm van die van een traditioneel horloge. Digitale producten veranderen elk jaar en je verwacht van je digitaal horloge niet dat het je hele leven meegaat. Van een analoog horloge verwacht je dat wel, je verwacht dat je er een persoonlijke relatie mee hebt of dat je het misschien kan doorgeven aan je kinderen. Die twee met elkaar verzoenen is moeilijk. Het is een andere business. Om een sterk merk op te bouwen, moet je de juiste niche vinden en daar dan in uitblinken.

Hoe zit het met verzamelaars? Worden zij enthousiast van een jonger horlogemerk?

ROSILLO: We hebben opvallend veel fans en verzamelaars, ja. Er zijn natuurlijk verzamelaars die enkel in één merk interesse hebben, maar de meesten staan vrij open tegenover jongere merken. Net omdat we niet zo groot zijn, staan we waarschijnlijk wat dichter bij de liefhebbers van ons merk. Dat het label ook in goede aarde valt bij verzamelaars die soms al honderden horloges in huis hebben, daar kan ik alleen maar blij om zijn.