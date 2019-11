In Vlaanderen doet de naam DesignWithGenius nog geen belletje rinkelen. Maar ten zuiden van de taalgrens zijn de twee vrienden achter het ontwerpbureau al creatieve beroemdheden. Ondertussen mogen ze de provincie Luik, haar universiteit en festival Les Ardentes tot hun klanten rekenen.

2009. Terwijl Jean-François Bodson (34) en Sébastien de Ville de Goyet (35) zoals zo vaak door de straten van Luik dwalen, dromen ze ervan om de voorgevel van het Rijksadministratief Centrum met een grote smiley te versieren. Dat idee - waar ze een hele nacht op een stadsbank over fantaseren - zal het daglicht nooit zien, maar het geeft wel de doorslag om tot actie over te gaan. Na een ontmoeting met de organisatoren van de Nocturne des Coteaux de la Citadelle (jaarlijkse wandeltocht in Luik, nvdr.) mogen de twee vrienden hun eerste lichtgevende fresco op een gebouw aanbrengen.

'Na die eerste opdracht krijgen we een aantal bestellingen binnen van vrienden, voornamelijk designopdrachten', herinnert Jean-François zich. 'Dus beginnen we meubilair te ontwerpen. Een tafeltje hier en een kledingrek of lamp daar.' Toch gaat het duo nog even elk zijn eigen weg. Sébastien kan aan de slag bij artau architectures in Malmedy. Jean-François trekt naar Parijs. Hij werkt er bij de Ateliers Jean Nouvel. Ondanks de afstand verliezen ze elkaar niet uit het oog. Ze spreken geregeld af en bij een goed glas bier zitten ze urenlang te praten, dromen en tekenen.

'Toen ik terug naar België kwam,' zegt Jean-François, 'besloten we om samen te werken. In januari 2016 hebben we dan DesignWithGenius opgericht (DWG, zoals de extensie .dwg van bestanden van de tekensoftware AutoCAD, red.). We willen professionals en particulieren creatieve en unieke oplossingen aanbieden voor hun interieur. Klanten vertellen ons hun "probleem" en wij lossen dat op met onze visie en gevoeligheid', gaat Jean-François verder.

DWG heeft verschillende vaardigheden in huis, waardoor ze zelf voor het ontwerp, de productie en de montage van de creaties zorgen. Ook details zijn erg belangrijk voor het duo. Die lijn trekken ze erg ver door, tot eigen verpakkingsmateriaal voor een deel van hun designs.

Ieder heeft zijn welomlijnde taak. Jean-François heeft in de toenaderingsfase rechtstreeks contact met de klant en werkt daarna zelf enkele suggesties uit. Vervolgens betrekt hij Sébastien bij de zaak en denken ze samen na over mogelijke oplossingen, waarna ze de klant een ontwerp voorstellen. 'Als dat wordt goedgekeurd, neemt Sébastien het over. Hij begint met de productie (zagen, schuren, schilderen, assembleren, ...) zoals in de technische plannen staat beschreven', zegt Jean-François.

Op vrijdag probeert DWG tijd vrij te maken om eigen projecten uit te werken, los van de bestellingen van klanten. 'Al kan een moeilijke uitdaging van een klant soms meer motiveren dan een wit blad papier. Soms gebeurt het zelfs dat we op basis van een bijzondere aanvraag een meubel ontwerpen waar we zelf verliefd op worden. Daar kunnen we dan geen afstand meer van doen en voegen het toe aan onze catalogus.'

Een winkel: Jangala, een jungle in de stad

Jangala, een jungle in de stad © Idrisse Hidara

Achter de boetiek Jangala gaan jeugdvrienden van Jean-François schuil. Samen met hen deelt DWG een kantoor in En Neuvice, een charmante winkel-wandelstraat in hartje Luik met veel ambachtelijke handelszaken.

'Het is een plantenwinkel met een volledig nieuwe stijl. We hebben voor een eenvoudig interieur rond een toonbank uit dennenhout en grijze MDF-platen gekozen. De ruimte zelf hebben we ingericht met schanskorven (grote balkvormige korven uit dikke gevlochten ijzerdraden die vaak worden gevuld met stenen en bij wegenwerken worden gebruikt, nvdr.) waarop de planten worden uitgestald. We stellen er ook onze eigen producten voor. Zo is er de Watt_the_meter-lamp met USB-verbinding, die is ontworpen door een dubbele vouwmeter op twee betonnen sokkels te plaatsen. En je vindt er onze glasonderzetters van samengekleefde en geperste houtresten.'

Watt_the_meter-lamp © Idrisse Hidara

Bij iemand thuis: de mooie boekenkast

Hadrien is een grote fan en verzamelaar van strips, muziek en film. Als verrassing voor zijn verjaardag, zocht vriendin Claire een origineel ontwerp om zijn collectie te organiseren en uit te stallen.

'Deze boekenkast bestaat uit verschillende niveaus, waarbij open en gesloten ruimtes elkaar afwisselen. Onderaan zijn er handige en efficiënte opbergvakken waar je makkelijk bij kan. Het midden is open, met voldoende plaats voor vinylplaten en boeken. Tot slot is er het bovenste deel om voorwerpen te plaatsen die minder vaak gebruikt worden', zegt Jean-François. De kleur en de afwisselende volumes geven de grote opbergruimte een ritmisch elan. Een bureau dat boven de radiator zweeft en op de kast leunt, zorgt voor een harmonieuze samenhang tussen het bestaande interieur en de toevoeging van DWG.

De mooie boekenkast © Idrisse Hidara

Een institutioneel project: werktafels voor de universiteit van Luik

De faculteit Wetenschappen had voor haar studenten twee grote werktafels nodig. Voor het ontwerp ervan kreeg DWG de opdracht om met enkele specifieke vereisten rekening te houden. Zo moesten de studenten zich in hun eigen bubbel kunnen afzonderen om zich in alle rust te kunnen concentreren. Ook moest het oude vilt, dat al jaren in de kelders van de universiteit lag, hergebruikt worden.

Als antwoord kwam DWG met twee lange bureaus met elk veertien werkplaatsen. Uit respect voor de bestaande architectuur behielden de ontwerpers de structuur van de betonnen palen en creëerden ze een reeks eenvoudige en minimalistische plaatsen. Die werkten ze af met een patchwork van viltrestjes, waardoor de afzonderlijke werplaatsen toch een geheel vormen.

Werktafels voor de universiteit van Luik © Idrisse Hidara

De kracht van DesignWithGenius: het designduo vertrekt altijd uit reeds bestaande elementen. Hun creaties vormen een samenspel met de vloer en muren, als een beweeglijke tweede huid. Of hoe het duo de invloed van Bauhaus weerspiegelt door ruimte en interieur strikt en esthetisch nieuw leven in te blazen.