Het Franse luxeconcern LVMH heeft zich ingekocht bij de Britse designer Stella McCartney. De modeontwerpster, die bekendstaat om haar verantwoorde mode, zal baas blijven over haar eigen merk en haar creatieve vrijheid behouden. Voor LVMH is het de perfecte zet om de kaart van groenere mode te trekken.

Stella McCartney, modeontwerpster en dochter van ex-Beatle Paul McCartney, heeft een deal met LVMH. Die luxegroep heeft ook merken als Louis Vuitton, Dior, Givenchy en de champagne Moët & Chandon in de portefeuille. Het nieuws raakte maandagavond bekend. Hoeveel de Franse groep investeert is nog niet duidelijk. Die informatie wordt pas in september verwacht.

De beslissing van McCartney is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Amper een jaar geleden zette de modeontwerpster de samenwerking met Kering, de aartsvijand van LVMH, stop. Door die deal werd McCartney weer de enige eigenaar van haar eigen merk.

Volgens de berichten blijft McCartney zelf aan het hoofd van haar modehuis staan en behoudt ze alle creatieve vrijheid die daarbij komt kijken. 'LVMH-eigenaar Bernard Arnault en zijn zoon Antoine toonden een grote passie en engagement voor het merk Stella McCartney', verklaarde de modeontwerpster na de aankondiging. 'Het was indrukwekkend om hun geloof in onze ambities en waarde als wereldleider in duurzame luxemode te zien.'

Imitatieleer

Vooral dat laatste is al jarenlang een probleem in de wereld van de luxemerken. Modehuizen hebben het erg moeilijk om hun productieproces groener te maken. De keuze van LVMH voor McCartney draait dus vooral om haar duurzame imago. Zo gebruikt ze imitatieleer en probeert ze haar producten zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Volgens eigenaar Arnault zal McCartney ook het hele concern adviseren om verantwoorde mode te maken.

In een verklaring van de luxegroep, drukte Bernard Arnault zijn blijdschap om de overname uit. 'Dit is het begin van een mooi verhaal, en we zijn overtuigd van het potentieel op lange termijn.'

Voor LVMH is het al de tweede grote samenwerking dit jaar. In januari kondigde ook zangeres Rihanna aan dat zij in zee gaat met de luxegroep voor haar modehuis Fenty Maison. Zij werd zo de allereerste zwarte vrouw ooit die een contract kreeg bij het conglomeraat.