Bij sommigen slaat de verveling na vijf weken telewerk toe. Anderen amuseren zich te pletter. Ze houden verkleedpartijen tijdens de Zoom-meeting, krijgen elke dag een challenge voorgeschoteld of verorberen taartjes toegestuurd door de baas. Trends zoekt getuigenissen van mensen die het telewerken leuk weten te houden.

Verrast uw baas u elke ochtend Jane Fonda-gewijs in een fluo lycra pakje voor een gezamenlijke workout? Hebt u uw snor recent in een pornovariant geschoren om de collega's te laten lachen tijdens de Zoom-meeting? Moest u voor de bedrijfschallenge allemaal een foto met Marc Van Ranst-trui insturen?

Of bent u bedrijfsleider en verblijdt u uw werknemers wekelijks met een taartje? Hebt u een wedstrijd in het leven geroepen om iedereen gemotiveerd te houden? Zingt u elke vrijdagmiddag de nummer één uit de hitparade om de sfeer goed te houden?

Trends is op zoek naar de leukste getuigenissen om het telewerken zo leuk en aangenaam mogelijk te houden. Initiatieven die een lach op uw en ons gezicht toveren. Ideeën die u tot werknemer of werkgever van het jaar kunnen bombarderen.

Zin om een getuigenis in te sturen? Mail dan naar myrte.de.decker@trends.be met een korte uitleg. Wij doen de rest.

