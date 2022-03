Zalando verwacht zwakkere groei in 2022

Het onlinemodebedrijf Zalando verwacht dat de groei in het lopende jaar zwakker zal uitvallen. De omzet neemt naar verwachting 12 à 19 procent toe, tot 11,6 à 12,3 miljard euro, zegt het Duitse bedrijf dinsdag. In de vooruitzichten is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van de oorlog in Oekraïne.

Een Zalando-sorteercentrum