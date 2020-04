Niet iedereen is tijdelijk werkloos of kan van thuis uit zijn job uitvoeren. Heel wat ondernemers moeten hun veilige huis uit om de zaak draaiende te houden. Twee wijnbouwers, een bakker en een vrijgevige elektronicaspecialist aan het woord.

Het coronavirus treft niet iedereen op dezelfde manier. Door de lockdown light zijn al meer dan een miljoen Belgen tijdelijk werkloos, en wie kan moet telewerken. De verpleegkundigen die zich onvermoeibaar inzetten voor de patiënten krijgen - terecht - heel veel aandacht. Iedereen heeft ook de mond vol over de sluiting van de scholen en de openingstijden van supermarkten. Vuilnismannen en vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld worden helaas vaak over het hoofd gezien. Net als een ander deel van de samenleving: de ondernemers die hun activiteiten gewoon - of toch zo gewoon mogelijk - proberen voortzetten.

Urban winery

Doorgaans is Joris Dubois aan de slag als manager van een bedrijf op de gamingmarkt. Zijn zus Katrien is landbouwkundig ingenieur en docent. Maar door het coronavirus is daar weinig werk. Dus greep het duo een bijzondere kans toen die zich aanbood. Als eigenaars het Arbami-domein in Chevron, in de provincie Luik, kochten de twee ook de druivenoogst van 2020 op van een verlaten wijngaard in Flémalle nabij Luik.

'Door de coronacrisis hebben we meer tijd vrij. Dat gaf ons de kans een nadeel om te buigen tot een troef', zegt Joris. De wintersnoei van de wijnstokken is net achter de rug. Hun gereedschap desinfecteerden ze, en natuurlijk hielden ze zich netjes aan de regels rond social distancing. De wijngaard bestaat uit 4.300 wijnstokken. Iedereen neemt een gangpad van 100 meter voor zijn rekening. 'Sommige wijnstokken in de wijngaard zijn meer dan twintig jaar oud zijn. Dat is heel uitzonderlijk. Onze wijn, die in vaten zal rijpen, krijgt meer terroir en diepte dankzij die oude wijnstokken. Het was wel hoog tijd dat ze gesnoeid werden', zegt Joris.

Naast de kwaliteit van de druiven is ook de vinificatie van groot belang. En dat bereidingsproces willen Joris en Katrien in de geest van de urban winery laten plaatsvinden in hun eigen installaties in het centrum van Luik. In Parijs en Londen is het fenomeen van stedelijke wijnmakerijen al langer bekend. Het concept zag het levenslicht in de jaren 2000 in de Verenigde Staten, maar staat bij ons nog in de kinderschoenen.

'Een stedelijke wijnmakerij hoeft zich niet te houden aan de regels van een appellation, noch qua assemblage noch qua materiaal. We zijn van plan biologische druiven op te kopen bij kleine Europese wijnbouwers om er onze oogst mee aan te vullen. Op basis daarvan zullen we dan experimenteren en bijzondere stadswijnen produceren', legt Katrien uit. 'We houden het hele proces in eigen handen, onder toezicht van een Franse oenoloog - van de vinificatie (het bereiden van de wijn) over het bottelen tot het aanbrengen van etiketten', voegt vader Marc Dubois niet zonder enige trots toe. 'De druiven zullen op het einde van de zomer geoogst worden, en onmiddellijk daarna kunnen we starten met de wijnproductie.'

Brood in de brievenbus

Een crisisperiode aangrijpen om jezelf opnieuw uit te vinden, dat is ook de filosofie van Pierre Hennen. Uitdagingen schrikken hem niet af. Want ook al is hij allergisch voor gluten, hij werkt toch als bakker - net als de vijf generaties voor hem. In volle coronacrisis besloot hij zijn glutenvrije broden per post te bezorgen. Het succes oversteeg al zijn verwachtingen, en dus wil hij deze dienst het hele jaar door blijven leveren.

Omdat mijn broden een dikke korst hebben, kun je ze makkelijk vervoeren © .

'Een paar maanden geleden ben ik leveringen per post beginnen uittesten. Omdat ik mijn broden op een stenen vloer bak, hebben ze een vrij dikke korst en kun je ze makkelijk vervoeren. Een vaste bakkerij heb ik niet. Ik bak mijn broden in een atelier dat ik deel met een andere ambachtsman. Eén keer per week lever ik ze af bij verschillende verkooppunten. Door de broden per post op te sturen, hoeven mijn klanten hun huis niet meer uit te komen. Ze hoeven dus ook geen oppervlakken aan te raken die mogelijk besmet zijn of in contact te komen met andere mensen', legt de bakker uit, die net door de FOD Economie erkend werd als ambachtsman.

Als je niet zo makkelijk aan kwaliteitsvol glutenvrij brood geraakt, heb je vanaf nu dus een goede oplossing. Gesteld dat je in België woont tenminste. 'Helaas heb ik de leveringen aan Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg tijdelijk moeten stopzetten. De post had er te grote vertragingen. Zodra de Franse en Luxemburgse postdiensten weer normaal werken, start ik de leveringen aan die landen weer op.' Hoe werkt het systeem nu concreet? Je geeft je bestelling van vrijdag tot maandag online door en bpost levert het brood van deze bakker 2.0 dan bij jou thuis.

Contact met de familie

In juli 2018 richtte Geoffroy Van Humbeeck aSmartWorld. Zijn doel: een bedrijf ontwikkelen dat op een positieve manier bijdraagt aan de maatschappij en het milieu. Helemaal in lijn met de tijdgeest haalt het jonge bedrijf gebruikte smartphones en tablets op, voornamelijk bij bedrijven, en reviseert die om ze weer in omloop te brengen.

'In België zijn er 2,7 miljoen bedrijfsabonnementen voor smartphones. Dat is dus een enorm potentieel', legt Geoffroy uit. 'Veel bedrijven willen vandaag hun imago oppoetsen - lees: groener maken - maar weten niet goed welke stappen ze daarvoor moeten nemen zonder in greenwashing te vervallen. Wij bieden ze een eenvoudige, concrete en duurzame oplossing aan. De ideale manier om zich te onderscheiden van de concurrentie en kandidaten aan te trekken in de war for talent.

Geoffroy Van Humbeeck, oprichter van aSmartWorld © .

Nu de rusthuizen in quarantaine zijn, verzamelt aSmartWorld via een Facebookgroep smartphones om die dan aan senioren te doneren. Zo kunnen ook zij communiceren met hun familie. Maar de hele operatie uitvoeren is niet zo evident, onder meer door de veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn. Die hebben niet alleen een impact op de logistieke kant van het verhaal, het is ook geen sinecure om telefoonnummers toegewezen te krijgen nu de winkels van de operatoren gesloten zijn.

En je moet aan voldoende smartphones geraken om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Geoffroy Van Humbeeck: 'Via Olivier Vergeynst van Green IT Belgium schonk het Belgische Rode Kruis ons 55 tweedehandse tablets, en BNP Paribas Asset Management deed ons net 120 oude smartphones cadeau. Bleustein helpt ons dan weer bij de communicatie rond dit project. Dit soort acties kun je niet in je eentje uitvoeren.'

