De Duitse privacywaakhond is een onderzoek gestart naar kledingketen H&M. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Zweedse modereus zijn klantendienstmedewerkers zou bespioneren. Het kan H&M een miljoenenboete opleveren tot 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

De superieuren van het H&M-kantoor in Nürnberg, in de Duitse deelstaat Beieren, zouden systematisch gedetailleerde informatie over de gezondheid en het privéleven van klantendienstmedewerkers bijhouden. Die gegevens werder teruggevonden op een harde schijf met 60 gigabyte aan data. Dat verklaarde Johannes Caspar, commissaris voor gegevensbescherming van Hamburg.

Het zou gaan over de ziektes van medewerkers - gaande van een zwakke blaas tot kanker - familieruzies en vakantie-ervaringen. Die gegevens zouden voor alle managers toegankelijk geweest zijn. In een reactie aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt Caspar dat de spionage gebeurde 'op een manier die de voorbije jaren ongeëvenaard werd'.

Volledige medewerking

H&M liet in een reactie al weten de zaak "heel serieus" te nemen, schrijft Associated Press. Het kledingbedrijf zegt ook zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

De Duitse privacywaakhond zal de komende weken de boetes voor de zaak bepalen. Volgens de GDPR-wetgeving kan die boete zelfs oplopen tot 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van H&M.

