Elke dag uren in de file slijten om naar je saaie bureau te rijden? Nee, dank je, zegt de jonge generatie werknemers. En dus moeten bedrijven inventief zijn met hun werkomgeving. De start-up Annie Where levert mobiele kantoorpods in de tuin, op de parking of eender welke andere plek die je weet te inspireren. "Office pods kunnen de bedrijfswagens van de toekomst worden."

Ze zouden het zo graag anders willen formuleren, de mannen achter Annie Where, het verhaal over waar en hoe de kiem van hun revolutionaire idee is ontstaan. Maar David Bintein en Jo Caudron besluiten toch op de tanden te bijten en gewoon de waarheid te vertellen: "Oké, wij gingen samen steppen tijdens de lockdown", aldus David Bintein. "Steppen ja, met een elektrische step." "David en ik zijn dorpsgenoten en tijdens de lockdowns kregen we al steppend de kans nog eens uitgebreid van gedachten te wisselen. We volgden allebei al heel ons leven nauwgezet de maatschappelijke verschuivingen op het gebied van technologie, mobiliteit en werk. We voelden toen dat er geen weg terug was naar elke dag uren in de file spenderen, maar zagen ook hoe het romantische idee van thuiswerken bij heel wat mensen afbrokkelde. Want met kinderen, huisdieren of andere thuiswerkers in huis is het niet altijd evident. Bedrijven werden kortom gedwongen veel meer flexibiliteit aan de dag te leggen, en zo is het idee van Annie Where ontstaan. Wij willen bedrijven de kans geven om op een eenvoudige manier tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van hun personeel."

Bedrijven werden kortom gedwongen veel meer flexibiliteit aan de dag te leggen, en zo is het idee van Annie Where ontstaan. Wij willen bedrijven de kans geven om op een eenvoudige manier tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van hun personeel." De Pods die Annie Where her en der neerplant, komen immers niet alleen in particuliere tuinen terecht. Bedrijven merken ook dat de lang begeerde eilandinrichting van hun kantoren niet is afgestemd op de vele Zoom-meetings en telefoontjes die dezer dagen moeten gebeuren met de collega's die thuiswerken. Dus de Pods komen ook terecht op bedrijfsterreinen, waar ze een extra verlenging vormen van de klassieke bureaus. Ruimtes waar in alle privacy gewerkt kan worden, of waar net belangrijke vergaderingen of brainstorms kunnen georganiseerd worden. Variatie van spijs doet eten, en dat is net zo voor de productiviteit. Een andere omgeving kan wonderen doen. Het is verbazend hoe snel zo'n officepod in elkaar wordt gezet, op om het even welke locatie. De vloeren, de wanden en het dak, die grotendeels uit isolatiemateriaal (gemaakt van gerecycleerde petflessen) zijn opgebouwd, worden vooraf standaard gemaakt en voorzien van alle aanhechtingstechnieken, zodat het nog slechts een kwestie is van in elkaar puzzelen. "Het is dus niet zo dat iedereen zijn of haar eigen officepod kan ontwerpen. We hebben vaste onderdelen waar we mee werken. Kleuren, opstellingen en accessoires kunnen uiteraard wel gepersonaliseerd worden. Maar de bouwstenen blijven dezelfde, alleen zo kunnen we garanderen dan we meteen vervangingen kunnen doorvoeren wanneer er ergens iets beschadigd raakt. Het is ook alleen door met die vaste lay-out te werken dat we de nodige flexibiliteit kunnen leveren aan bedrijven." En die lay-out heeft de vorm van een zeshoek. Een vertrouwde vorm voor David Bintein, hij paste hem al toe als logo voor zijn co-workingplek The Hive. "Wie een pod bestelt, kan die zelf samenstellen. Er zijn vol witte wanden, ramen en deuren én er is één technische wand waarin alle aansluitingen zitten voor elektriciteit, wifi en airconditioning", legt Gilles Missine uit. "Dat alles kan bediend worden met een smartphoneapp. Zo kun je vooraf de airconditioning aanzetten om in een perfect klimaat te werken." De drie heren gaan er prat op dat de pods ook kunnen zorgen voor een lagere energiefactuur. "Wanneer je alleen in de pod werkt, kan in huis alle verwarming of verkoeling worden afgezet natuurlijk, wat logischerwijs tot een lager verbruik leidt. De bedoeling is natuurlijk dat de werkgever die rekening op zich neemt, een beetje naar analogie met een bedrijfswagen." Waarop Jo Caudron inpikt: "Wij zijn ervan overtuigd dat officepods de bedrijfswagens van de toekomst kunnen worden. De nieuwe generatie werknemers draagt een toffe werkplek dicht bij huis veel hoger in het vaandel dan een dure wagen in de garage." Afhankelijk van de grootte en de samenstelling van je officepod wordt tijdens de configuratie meteen een prijs berekend. Die prijs is géén verkoopprijs, want Annie Where werkt volgens een maandelijks leasingsysteem dat meteen ook voorziet in alle vormen van onderhoud en afbraak. Wie deze maand een abonnement neemt - dat start bij ongeveer 450 euro - kan dat volgende maand alweer annuleren. "Je kunt het vergelijken met het systeem van de Lynk & Co-wagens. Ik rijd zelf met zo'n wagen, die ook maandelijks wordt verhuurd en alle services op zich neemt", aldus Gilles Missine. Sinds de officiële start van Annie Where in januari dit jaar zijn er alvast heel wat bedrijven die interesse tonen en testcases installeren. "Daarnaast zien we ook een belangrijke vraag van vastgoedontwikkelaars. Het kan een grote meerwaarde betekenen om in een woongebied zulke pods neer te planten, zodat bewoners er gebruik van kunnen maken om te werken. Het zorgt voor een buzz die ook tijdens de dag blijft aanhouden, en dat is bevorderlijk voor de sfeer", legt David Bintein uit. Toch loopt Annie Where in volle ontwikkeling ook tegen een aantal obstakels aan. De materiaalschaarste treft ook hen uiteraard. "We proberen die impact naar de toekomst toe zo veel mogelijk te omzeilen door de panelen na gebruik te recycleren en opnieuw te gebruiken. Het materiaal is niet alleen gerecycleerd, maar ook opnieuw recycleerbaar. En net omdat we telkens met dezelfde panelen werken, zijn we zeker dat we ze, elke keer opnieuw, nog voor een nieuw project kunnen gebruiken." Ook de abonnementsformule betekent een uitdaging, vooral voor de traditionele bedrijven die gewend zijn te werken met aankopen en verkopen, niet zozeer met het leasingprincipe. "In dat opzicht zien we dat kleine bedrijven veel sneller kunnen schakelen en ook helemaal mee zijn met het idee van een abonnement", aldus Jo Caudron. Het laatste struikelblok is de stugge Belgische wetgeving. Die vereist dat voor alle woonfuncties een vergunning wordt aangevraagd. En werk is - verrassing! - vooralsnog een woonfunctie. "Wij trekken absoluut aan de kar om dat versoepeld te krijgen, en we staan daarin zeker niet alleen. Wanneer we flexibel werken mogelijk willen maken, zal de wet dat moeten faciliteren. Maar voor we zover zijn, moet er dus even via het gemeentehuis gepasseerd worden. Het varieert heel sterk van gemeente tot gemeente. Wanneer er na verloop van tijd toch problemen zouden opduiken, kunnen we dankzij onze flexibiliteit snel schakelen om de pod weg te halen."Wie in een officepod wil werken, kan dat voorlopig al doen binnen de Belgische landsgrenzen. Maar laat er geen twijfel over bestaan: de ambities liggen bijzonder hoog bij de drie aandeelhouders. "Dit is zeker een concept waarmee we internationaal willen gaan", aldus Jo Caudron. Ook vormelijk wordt er nog voortdurend geschaafd aan het concept. "De wanden lenen zich bijvoorbeeld zeer goed tot bestickering, dus bedrijven kunnen hun pods zonder problemen personaliseren. Bovendien bekijken we de integratie van hangende planten of een groendak. Dat is allemaal nog work in progress, maar we vinden die verankering in de natuur wel belangrijk. Het is ook de bedoeling om volgend jaar andere kleuren van de pods te kunnen aanbieden, niet alleen witte." Al gelooft het drietal wel in het Apple-model. "Die kwamen ook niet met iPhones in alle mogelijke kleurtjes", aldus Jo Caudron, waarop ik al lachend besluit: "Dus moeten we misschien gekleurde hoesjes gebruiken om onze pods aan te kleden?" "Pas op", zegt David Bintein serieus. "Ook dát hebben we al bekeken."