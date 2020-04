De coronacrisis heeft verschillende niet-voedingswinkels aangezet om een webwinkel op poten te zetten. Bijna 16 procent van de non-foodleden van handelsfederatie Comeos is met e-commerce gestart, blijkt uit een enquête.

Comeos bevroeg allerhande ketens actief in mode, cosmetica, elektro, meubels, tuingerief en doe-het-zelf. Bedrijven als Inno, Brico, Ikea, Mediamarkt of Di kregen de vraag gesteld of ze al e-commerce hadden en wat het effect is sinds de coronacrisis.

Bijna 23 procent had voor corona geen e-commerce. Door de coronapassage is 15,8 procent gestart met een webshop. Het thuisblijven van de klanten duwde de omzet ook meestal hoger bij de bedrijven die al actief waren op het wereldwijde web: zowat 24,6 procent zag de online-omzet meer dan verdubbelen en 8,8 procent zag een verdubbeling. Bij 26,3 procent was het effect beperkter met een lichte stijging.

Tot slot is er een groep van 24,6 procent die een daling bemerkte of geen e-commerce aanbiedt (7 pct). De grootste stijging van de omzet noteert Comeos bij bedrijven die nog niet heel veel e-commerce hadden (minder dan 10 procent van de totale omzet). De bedrijven voor wie e-commerce meer dan 15 procent van de omzet vertegenwoordigt, noteerden allen een lichte stijging van de webverkoop.

