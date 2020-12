Vlaanderen leerde House Raccoon kennen in de eerste aflevering van Andermans Zaken met Kamal Kharmach op Één. Een jaar na de opnames en twee lockdowns later staan Anneleen Durnez en Nathan Noëth sterk in hun schoenen. 'Niet dankzij, maar ondanks de regeringen. Die hadden veel beter moeten communiceren naar ondernemers toe.'

In de winkel van House Raccoon tikt de liveticker door. De kaap van 140.000 bomen is in zicht. Voor elk verkocht product laat het bedrijf er eentje planten in Afrika. Sinds het prille begin is dat een onderdeel van hun businessplan: niet gewoon ondernemen, maar iets teruggeven aan de wereld en de maatschappij.

Nadat ze betonnen potjes verkochten vanuit hun slaapkamer, een garage en de schuur van Anneleens oma opende het koppel in april een winkel in hartje Mechelen. Al was dat niet altijd de bedoeling. De bakstenen shop is vooral een verlengstuk van de webshop die ze een drietal jaren geleden uit de grond stampten. 'Nathan wilde altijd zelfstandige worden', zegt Anneleen. 'Eigenlijk maakte het hem zelfs niet uit wat hij zou doen. Als hij maar zelfstandige was. Bloempotjes importeren uit China? Hij zou het ook gedaan hebben (lacht).' 'Als handelsingenieur denk je alleen aan de cijfers', gaat Nathan verder. 'Dan heb je twee opties: ofwel ga je bij Deloitte aan de slag, ofwel bij Coca-Cola (lacht). Dat wilde ik dus niet doen.'

House Raccoon maakt bloempotten en kleine interieuraccessoires. Op vraag maakt Nathan ook gepersonaliseerde items, zoals toonbanken voor winkels. Anneleen nam de marketing en sales op zich. 'Eerst ben je blij als je om de drie dagen een product verkoopt', zegt Nathan. 'Dan als er dagelijks een bestelling binnenkomt. Maar daar kan je natuurlijk niet van leven.' De grote knal die hen volledig op de kaart moest zetten, bleef uit. Vandaar de deelname aan het tv-programma.

Ondernemen tijdens corona

Die opnames werden afgerond in oktober 2019. Anneleen en Nathan kregen een resem tips mee om de periode tot de uitzending te overbruggen. De belangrijkste les: blijf differentiëren. Het koppel stortte zich op workshops en DIY-pakketten. 'Die kennis hebben we meegenomen toen het land de eerste keer in lockdown ging', zegt Anneleen. 'Onze pakketten om thuis zelf aan de slag te gaan, waren enorm succesvol.'

Nathan Noëth en Anneleen Durnez © House Raccoon

En ook tijdens de tweede lockdown werd volop gebrainstormd over alternatieven om de gemiste inkomsten door de gesloten deuren te compenseren. De nieuwe DIY-kit met terrazzo-onderleggers ging vlot over de digitale toonbank. Ook nieuwe bloempotmodellen in frisse kleuren en een decoratieve kerstbomen zorgden ervoor dat de inkomstenstroom bleef komen. 'Niet dankzij de regering, maar ondanks de beslissingen van de regering', zegt Anneleen. 'Die hadden veel duidelijker moeten communiceren naar ondernemers toe.'

Voor het koppel is een ding duidelijk: de coronacrisis is niet goed uitgelegd aan de bevolking. Kibbelende overheden en wetenschappers, beslissingen die te vroeg of te laat kwamen, richtlijnen die continue werden aangepast... Kortom: het was een boeltje. 'Er kwam weer een piek toen er angst gecreëerd werd. Je hoorde overal dat de horeca deze zomer misschien opnieuw zou moeten sluiten, waardoor iedereen het er nog snel van wilde pakken. Mocht er veel duidelijker gecommuniceerd zijn waarom bepaalde beslissingen genomen werden, dan zouden de richtlijnen beter gevolgd zijn.'

Natuurlijk is de coronacrisis een reëel probleem, benadrukt het koppel. 'Maar de verhouding tussen het aantal besmettingen en de economische gevolgen werd op een moment volledig uit het oog verloren.'

Mocht het een normaal jaar zijn geweest, dachten Anneleen en Nathan het nu iets rustiger aan te kunnen doen. Als ondernemer werk je nooit nine-to-five, maar toch iets kalmer. De lockdown zorgde opnieuw voor werkdagen van twaalf tot veertien uren. 'Dat is uiteraard geen ramp', aldus Nathan. 'Maar we moeten weer harder werken voor hetzelfde geld.'

Sociaal ondernemen

Terug naar de bomen. House Raccoon werkt samen met ngo's die bomen planten in tropische gebieden. Momenteel ondersteunt het bedrijf vooral projecten in Afrika. Daar is de dubbele functie die bomen kunnen hebben erg zichtbaar. Enerzijds halen ze CO2 uit de lucht, anderzijds zijn ze onderdeel van de zogenaamde boslandbouw. Dat is het systeem waarbij planten en bomen gecombineerd worden met landbouw of veeteelt. 'Op en rond de velden zal de opbrengst dus hoger zijn, omdat de grond duurzamer wordt', zegt Nathan. '80 procent van de deelnemende boeren kan na een jaar drie keer per dag eten in plaats van een keer. Later kunnen ze een deel van hun oogst ook verkopen op lokale markten. Dat is al een hele stap voor volkeren die heel vaak geen cash middelen hebben. Met dat geld kunnen kinderen dan naar school. Het is een lange keten die we zo positief beïnvloeden.'

Duurzaam en sociaal ondernemen moet de norm zijn

Ook lokaal engageren de ondernemers zich. Voor de productie van hun stuks, werkt House Raccoon samen met het Mechelse maatwerkbedrijf Mivas. 'We willen niet dat de bomen of de samenwerking met de werkplaats ons onderscheiden van andere bedrijven', aldus Nathan. 'Duurzaam en sociaal ondernemen moet de norm zijn. Nu moet iedereen extra betalen voor 'groene' producten. Als iedereen zo onderneemt, zullen de prijzen van verantwoorde producten ook dalen. Dat lijkt mij toch een win-winsituatie voor iedereen.'

. © House Raccoon

Dat het altijd beter kan. Dat is nog zoiets waar het duo in gelooft. Ook in Andermans Zaken durfden ze benoemen waar het nog niet zo vlot loopt. Dat doen ze naar eigen zeggen om mensen tegen te komen die er wél een oplossing voor hebben. 'Door het out in the open te gooien, komen de oplossingen dikwijls naar je toe', zegt Nathan. 'We gebruiken bijvoorbeeld nog plastic zeilen in ons atelier. Die willen we graag duurzaam vervangen. Bij deze: als iemand hiervoor een oplossing kent?'

Heeft een onderneming met de wind in de zeilen nog grote toekomstplannen? 'Een winkel in Gent', zegt Anneleen overtuigd. 'Die stond al op de planning, maar door corona zal dat waarschijnlijk iets langer duren. Het leukste aan ondernemen is je eigen uitdagingen creëren. Als je een doel bereikt, stel je jezelf gewoon een nieuw doel. Uiteindelijk hoeft er geen einde te komen aan creativiteit en ondernemerschap als je dat niet wilt.'

