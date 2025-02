Belfius lonkt naar het buitenland: ‘Ons de volgende vijf jaar beperken tot België wordt moeilijk’

“We moeten bekijken hoe we onze internationale aanwezigheid kunnen vergroten”, zegt Marc Raisière, de CEO van Belfius. “Het is een goed moment om na te denken over een beperkte openstelling van het kapitaal van Belfius.”

De nieuwe Belgische regering wil de participaties van de overheid onderbrengen in een defensiefonds. Zo hoopt ze in de toekomst extra militaire uitgaven te kunnen financieren. Dat kan door die participaties te verkopen, wat goed is voor een eenmalige opbrengst. Of ze kan de dividenden van de overheidsbedrijven gebruiken als een structurele, weliswaar ontoereikende inkomstenbron.

Een van die overheidsparticipaties, die goed is voor een aardige dividenduitkering, is Belfius. De bank-verzekeraar besliste zopas een dividend van 444,5 miljoen euro uit te keren. Omgerekend gaat het om 40 procent van de winst. Aan CEO Marc Raisière de vraag hoe hij de toekomst van Belfius ziet met een aandeelhouder die wanhopig op zoek is naar centen.

Welke afweging moet de regering-De Wever tegenover Belfius maken? Verkopen of niet?

MARC RAISIERE. “Eén: ik heb altijd gezegd dat een situatie waarbij onze regulator tevens onze enige aandeelhouder is niet gezond is. Twee: Belfius heeft in de voorbije tien jaar een traject van duurzame groei neergezet. Drie: de bankaandelen op de beurs hebben de wind in de zeilen. Het is dus een goed moment om na te denken over een beperkte openstelling van het kapitaal van Belfius.”

Dus niet volledig verkopen, maar een beperkte participatie?

RAISIERE. “Belfius in zijn totaliteit verkopen zou niet verstandig zijn. Dat zou neerkomen op een verkoop aan het buitenland, en België heeft met KBC en Belfius nog maar twee grootbanken. Maar een participatie van 20 of 25 procent verkopen is zeker te overwegen. Dat zou de overheid een mooi bedrag opleveren, terwijl Belfius de transactie kan aangrijpen om de winstuitkering op te voeren tot 50 procent. Daardoor zou de overheid min of meer hetzelfde dividend blijven ontvangen.”

Geen beursgang?

RAISIERE. “Onze raad van bestuur heeft zich over de kwestie gebogen en heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een private plaatsing. Misschien zul je daarvoor een beroep moeten doen op twee tot drie externe investeerders. Belfius heeft een eigen vermogen van 12 miljard euro. Dus spreek je bij een belang van 20 procent over een serieuze te investeren som.”

Mogen dat ook buitenlandse investeerders zijn?

RAISIERE. “Belfius is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw strategisch plan tot 2030. Gezien onze sterke positie op de Belgische markt, zowel in retail, private als corporate bankieren, wordt het moeilijk fors te blijven groeien als we ons tot de Belgische markt beperken. In die zin zou het wenselijk zijn dat nieuwe aandeelhouders niet enkel kapitaal maar ook expertise aanbrengen die ons kan helpen om deuren in het buitenland te openen.”

Zegt u nu dat Belfius naar het buitenland lonkt?

RAISIERE. “Internationaliseren zal ongetwijfeld een speerpunt van de nieuwe strategie zijn. Wij zijn op eigen kracht uitgegroeid van een challenger tot een leader in België. Ons nog eens vijf jaar beperken tot de Belgische markt biedt onvoldoende groeiperspectief. Daarom moeten we bekijken hoe we onze internationale aanwezigheid kunnen vergroten. Dat betekent niet dat we als retailbank actief zullen worden in andere landen. Dat is niet de bedoeling. Maar het zou niet onlogisch zijn specifieke activiteiten, zoals private banking, assetmanagement of verzekeringen, in het buitenland aan te bieden.”

Uw mandaat als CEO loopt volgend jaar af. Zult u die nieuwe strategie implementeren?

RAISIERE. “Nee, ik stop in mei 2026 als CEO. Er zal dan een nieuwe CEO aantreden die mijn taken zal overnemen (naar alle waarschijnlijkheid Olivier Onclin, de vicevoorzitter van het directiecomité, maar de nieuwe regering moet die benoeming nog bekrachtigen, nvdr). Na twaalf jaar als CEO is het tijd om de fakkel door te geven. Of ik in mei 206 dan voorzitter van de raad van bestuur word? We zullen zien of dat mogelijk is, maar het is alleszins mijn ambitie.”

