BEKIJK – Z-Nieuws van vrijdag 28 februari

Belfius wil gedeeltelijk privatiseren om zo de defensie-uitgaven mee te helpen financieren. Het aandeel Bpost is met ruim een kwart gekelderd vandaag. Het postbedrijf neemt een waardevermindering op z’n Amerikaanse zorgendochter Radial van 300 miljoen. Wat resulteert in een nettoverlies van 209 miljoen. Door die rode cijfers moeten beleggers het stellen zonder dividend. In de telecomsector kan CEO Guillaume Boutin binnenkort met een mooi jaarrapport afzwaaien bij Proximus. Want ondanks de opstart van prijsbreker DIGI heeft Proximus het afgelopen jaar klanten bijgewonnen, zowel mobiel als met z’n vaste internet, waar het zwaar investeert in z’n glasvezelnetwerk. Carlos Tavares, die je met een beetje slechte wil de brokkenpiloot van autogroep Stellantis zou kunnen noemen, kreeg bij z’n ontslag eind vorig jaar nog een mooi extraatje mee. Bovenop z’n jaarloon van 23 miljoen ontving hij nog een bonus van 10 miljoen, aangevuld met een vertrekpremie van 2 miljoen euro. Ackermans & van Haaren kon z’n nettowinst het afgelopen jaar met 15 procent opkrikken. Daardoor krijgen z’n aandeelhouders 12 procent meer dividend. De holding profiteert van recordresultaten bij de maritieme bouwgroep DEME. Ook de bankpoot zette sterke prestaties neer. Met CEO Piet Dejonghe praten we in de studio over de groeimotoren en de uitdagingen. De EU en India mikken nog dit jaar op een historisch vrijhandelsakkoord te midden van geopolitieke machtsverschuivingen. In Trends Talk dit weekend hebben we Louis Jonckheere te gast, de CEO van het Gentse Wintercircus. Jonckheere stelt vast dat we méér beloftevolle start-ups creëren, die intussen ook vlot geld weten op te halen. Toch zolang die kapitaalrondes niet té groot worden. Na 75 jaar is het definitief voorbij voor Audi Brussels. Dinsdag rolde de allerlaatste wagen van de band, en vandaag namen de werknemers afscheid van de fabriek. Zij moeten nu op zoek naar een nieuwe baan. Volgens technologiefederatie Agoria zijn hun technische vaardigheden erg gewild bij andere bedrijven. Ondertussen wordt volop gezocht naar een nieuwe bestemming voor de site. Beursgesprek: De techbeleggers hebben nog geen fijne week gehad, en bij uitbreiding geen fijne jaarstart. Een teleurstelling, die we voorleggen aan marktenstrateeg Philippe Gijsels.