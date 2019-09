Het Nomad Beer Project wil een gamma van exclusieve en artisanale bieren uitbouwen. Elk bier is ontwikkeld op basis van plaatselijke ingrediënten en wordt in de bijhorende Belgische provincie in een microbrouwerij geproduceerd. Onconventionele recepten om in alle uithoeken van het land van te genieten.

In de gezellige coworking space Chez Edmond ontmoeten we Denis Vanderlinden, het brein achter het Nomad Beer Project. Tot voor kort werkte Denis, een groot bierliefhebber, als Project Coordinator in de staalsector. Hij volgde een opleiding tot microbrouwer bij het Waalse instituut voor beroepsopleidingen IFAPME en besliste toen de sprong te wagen en zijn carrière een forse wending te geven. 'Het bedrijf waar ik werkte, was kort daarvoor overgenomen en de sfeer was niet meer dezelfde. Ik voelde mij daar niet langer op mijn plaats', bekent Denis. Als gevolg daarvan stelde zich de vraag of hij al dan niet een eigen microbrouwerij zou openen. Maar al snel voelde de jonge veertiger zich meer aangetrokken door het bestaande netwerk van de vele ambachtelijke brouwers in dit land. Die zijn trouwens vaak blij dat ze hun installaties op die manier rendabeler kunnen maken. Ook zijn partner Griet Destatsbader stond volledig achter zijn beslissing. Een beslissing die trouwens perfect past bij de filosofie van zijn project, dat lokale verankering en duurzame productie hoog in het vaandel voert.

Griet Destatsbader en Denis Vanderlinden © NBP

Een creatieve aanpak

'Ik heb een honderdtal recepten uitgeprobeerd. Het creatieve proces fascineert me nog het meest. Om nog maar te zwijgen van de opwinding die ik voel wanneer ik voor het eerst een flesje bier open dat ik zelf heb bedacht, om het dan te laten proeven door vrienden en familie, alvorens de kenners aan te spreken', vertelt Denis, die van opleiding industrieel chemicus is.

Bij het ontwikkelen van het bier past hij de recepten aan op basis van de ontmoetingen en mogelijkheden die hem in elke provincie treffen. Zo is het in Oost-Vlaanderen gebrouwen Reb's op smaak gebracht met plaatselijke honing, een ingrediënt dat toevallig in het oorspronkelijke recept is binnengeslopen.

Ook kan het voorkomen dat het bier, hoewel alle ingrediënten identiek zijn, toch anders smaakt. Bier bestaat dan ook voor 90% uit water. En aangezien de eigenschappen van het water van de ene tot de andere regio kunnen variëren, kan een verandering van provincie een andere smaak veroorzaken. 'Het is in principe mogelijk om bepaalde parameters te sturen en die variatie te voorkomen. Maar voor ons maakt het water - en dus ook zijn smaak - onlosmakelijk deel uit van de streek waarin we brouwen', aldus Denis.

Gedeeld vakmanschap

Denis heeft ervoor gekozen om met andere brouwers samen te werken. Dat sluit beter aan bij zijn persoonlijke waarden dan onderlinge concurrentie. Bovendien geeft dit de microbrouwers de mogelijkheid om de rentabiliteit van hun machines te verhogen. Denis is trouwens persoonlijk bij het brouwen betrokken en neemt zelfs deel aan de hoppeoogst.

Eigen kapitaal

Het project is een sprong in het duister. Het koppel heeft de zaak immers met eigen middelen gefinancierd. Omdat het bedrijfje van Denis en zijn levensgezellin zich nog in de beginfase bevindt, staan ze persoonlijk in voor het huren van elke microbrouwerij. Aangezien ze zelf alle risico's op zich nemen, is het dus van belang dat ze zich niet vergissen bij het bepalen van de te produceren hoeveelheden en dat ze enkel brouwen wat ook effectief kan worden verkocht. Denis benadrukt: 'We moeten voorzichtig zijn. We delen graag onze passie, maar we moeten ervoor opletten dat we niet al te kwistig gratis bier aanbieden wanneer vrienden of anderen komen aanlopen, zelfs niet voor promotionele doeleinden.'

Griet, medeoprichtster

Griet is Denis' partner. Ze woont in Antwerpen en verzorgt de communicatie van het Nomad Beer Project (het visuele aspect, de etiketten, de website). Zij is de eerste die het bier proeft en dus ook de eerste die haar mening geeft. Daarnaast is ze Denis' onwankelbare steun en toeverlaat, zowel op momenten van twijfel als bij degustaties tijdens promo-evenementen in horecazaken en kruidenierswinkels.

Het Nomad Beer Project is een familieavontuur en Denis haalt zijn inspiratie dan ook bij zijn kinderen. Het eerste bier staat op het punt om omgedoopt te worden tot Richard, de naam van zijn zoon. En opdat "elk lid van het gezin zijn eigen bier zou hebben", zal het volgende brouwsel dus de naam meekrijgen van de jongste, die pas komt piepen.

Hoppy Days Van 18 tot 20 oktober komt in het Congrespaleis in Luik de wereld van de bierkunde samen om het edele gerstenat met veel vertoon in de bloemetjes te zetten. In een gezellige sfeer bieden ruim vijftig brouwerijen er tijdens de Hoppy Days een honderdtal Belgische en buitenlandse bieren aan. De ideale gelegenheid dus voor Griet en Denis om hun vers gebrouwen Liégeoise voor te stellen.