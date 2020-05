In deze rubriek bevragen we bevlogen ondernemers over hoe ze omgaan met carrière en stijl. Deze week snuiven we - zonder ook maar één voet over de grens te zetten - een zweempje Puglia op bij Guillaume Duchesne. De jonge ondernemer richtte Occhiolino op, een nieuw merk olijfolie. 'Ik hou van de rush. Onder druk werk ik sneller.'

Opnieuw prestige geven aan olijfolie en die op een transparante manier vervaardigen: dat is het doel van Guillaume Duchesne. 'Door de strijd om de laagste prijs is de kwaliteit van olijfolie bij veel fabrikanten gedaald. Ik wil op een transparante manier werken, met respect voor milieu, werknemers en consumenten. Door de olijfolie beter traceerbaar te maken, kun je ook de kwaliteit ervan verbeteren. Mijn olijfolie is echt extra vierge en voldoet aan een aantal criteria op het vlak van samenstelling en smaakbeleving. Het oogsten en persen gebeurt in Italië, het bottelen en inpakken in België.'

Guillaume Duchesne (23) startte met de verkoop van Occhiolino ('knipoog' in het Italiaans, nvdr.) in december 2019, nadat hij zijn master International Business - Entrepreneurship & Small and Medium-sized Enterprises aan de Universiteit van Maastricht behaald had. 'Een paar jaar geleden kochten mijn ouders een olijfboomgaard in Vico del Gargano, een klein dorpje in Puglia. In het begin was het de bedoeling om olijfolie voor eigen consumptie te produceren. Na verloop van tijd boden de inwoners van het dorpje ons aan om ook de aangrenzende percelen te kopen. Zo konden we onze productie beetje bij beetje vergroten, tot we meer olijfolie produceerden dan we verbruikten.' Guillaume greep de opportuniteit toen die zich aanbood.

Occhiolino © Justin Paquay

Hoe combineer je werk en privé?

Duchesne: 'Pas in december 2019 ben ik mijn olijfolie beginnen te commercialiseren. Dit project slorpt momenteel dus al mijn tijd en energie op. Dat betekent ook dat mijn privéleven en mijn professionele activiteiten op dit ogenblik in elkaar overvloeien. Maar dat vind ik niet erg. Ondernemen - en dan vooral in de agrovoeding - zie ik meer als een hobby dan een job. Als ik bij mijn vrienden en familie ben, lukt het me wel om te ontspannen en even niet na te denken over mijn business. Ook de vele projecten waar ik me voor engageer, doorbreken de routine bij Occhiolino.'

In deze digitale wereld zijn we constant bereikbaar. Ga je af en toe bewust offline?

Duchesne: 'Leuk dat je deze vraag stelt, want ik besef plots iets: de rode draad doorheen alle projecten die ik nog zou willen lanceren in de horeca, de textielindustrie en de agrovoeding (op de dag van het interview kondigde Guillaume via Instagram aan binnenkort ook limoncello te gaan produceren, nvdr) is net om te onthaasten. Olijfolie is onlosmakelijk verbonden met koken; ik ben gek op kokkerellen. In de keuken vergeet ik echt alles en iedereen.'

Hoe kleed jij je om te werken?

Duchesne: 'Ik heb twee favoriete kledingstijlen. De eerste is heel klassiek en bestaat uit een hemd, een broek en bottines. Dat is de stijl waar ik me het beste bij voel. Daarnaast kleed ik me ook soms iets nonchalanter, met fleece en jeans. Vroeger was ik een modefanaat. Maar in de loop der jaren ben ik de trends steeds minder gaan volgen. Vandaag hou ik het op eenvoudige, tijdloze basics in marineblauw, grijs, zwart, beige en wit. Ik kijk trouwens al uit naar de zomer, dan kan ik een wit T-shirt dragen op een korte broek en een paar Docksides.'

Wat is voor jou het toppunt van luxe?

Duchesne: 'Alleen zijn op een wijdse locatie. Ik hou van het gevoel van vrijheid dat een uitgestrekt, leeg landschap oproept. Dat geeft me ook het gevoel dat ik zoveel lawaai kan maken als ik wil, zonder iemand te storen.'

Wat geeft je het meeste voldoening in je job?

Duchesne: 'De positieve feedback van klanten en het contact met de verdelers. Ik praat graag over mijn product, en ik luister goed naar de commentaren over mijn manier van communiceren en werken. Ik hou er ook van om mensen te verrassen.'

Wat is de belangrijkste les die je geleerd hebt in je carrière?

Duchesne: 'Ik heb mijn diploma behaald in maart 2019, daarna ben ik op reis gegaan. Toen ik terug in België was, heb ik Occhiolino opgestart. Mijn carrière is dus nog heel pril, maar ik kan nu al zeggen dat je als ondernemer absoluut flexibel moet zijn en hindernissen moet kunnen overwinnen. Ik vind het fijn om alle opties te overwegen en dan met volle overtuiging het beste alternatief te kiezen. Alleen: door te ondernemen besef ik dat je soms tevreden moet zijn met minder optimale oplossingen. De situatie is niet altijd ideaal, en dat moet je accepteren. Om vooruit te komen, moet je snel beslissingen nemen, zelfs als dat betekent dat je soms toegevingen moet doen of bepaalde dingen helemaal moet opgeven.'

Wat wil je op professioneel vlak nog bereiken?

Duchesne: 'De mogelijkheid hebben om heel verschillende dingen te doen. Genoeg vrijheid krijgen om, als ik daar zin in heb, de vele projecten die in mijn hoofd opborrelen ook effectief uit te voeren.'

