Een evenwicht vinden tussen werken en stijlvol leven: in deze rubriek vragen we ondernemers hoe zij het klaarspelen. Deze week geeft Gauthier Lagae, mede-oprichter van het ethisch verantwoorde ondergoedlabel Le Slibard, zich bloot.

De mode-industrie is een van de meest vervuilende sectoren. Als je je garderobe toch wat ecologisch wil houden, dan kies je het best voor tweedehands. Alleen: voor ondergoed ligt dat bij veel mensen wat moeilijker.

Enter Le Slibard, dat alle boxershorts en slipjes in Portugal laat produceren op basis van micromodal - vezels gemaakt van ecologisch beukenhout - en biologisch katoen. Bovendien gaat 15 procent van de winst van het merk naar het beschermen van de bijen en ijsberen die de slipjes sieren.

Gauthier Lagae stamt uit een familie van ondernemers. Hij werkte eerst als consultant en digital marketeer. Pas daarna verwezenlijkte hij zijn droom: een product creëren dat een positieve impact heeft op de planeet. Dat doet hij samen met zijn zakenpartner Ségolène Janssens. Tête-à-tête met Gautier die ons meeneemt in de wereld van de duurzame onderbroeken.

Slip en boxershort van Le Slibard © Thomas Prudhomme

Hoe combineer je werk en privé?

Lagae: 'Dat is niet evident voor mij. Ik denk dat het helpt als je werk- en woonplek niet samenvallen. Maar als je een nieuw bedrijf opstart, is het logisch dat je daar thuis mee begint. Zo spaar je alvast het huurgeld van een kantoor uit. Als compromis heb ik de bureaus van Le Slibard ondergebracht in mijn oude kamer bij mijn ouders. Zo kan ik ook werken in een Slibard (lacht). Zodra ons budget het toelaat, willen we verhuizen naar een co-workingspace. Dat zal ons de kans geven in een professionelere omgeving te werken, mensen te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers.'

In deze digitale wereld zijn we constant bereikbaar. Ga je soms bewust offline?

Lagae: 'We verkopen onze producten voornamelijk via onze website. Dat betekent dat we snel op vragen moeten kunnen inspelen. Daarvoor moeten we meestal online zijn. Gelukkig ben ik niet alleen. Ik kan op Ségolène rekenen als ik een weekendje weg of een uitstap met vrienden plan. En zij ook op mij, uiteraard. We hebben wel besloten om WhatsApp alleen te gebruiken voor privécommunicatie en Slack voor professionele gesprekken.'

Wat wil je op professioneel vlak bereiken?

Lagae: 'Ik heb verschillende dromen. Mijn eerste droom is leven van een project dat een positieve impact heeft op de wereld. Daarnaast hoop ik dat we onze producten kunnen blijven optimaliseren, maar ook dat onze duurzame aanpak zijn vruchten afwerpt. Op lange termijn tot slot willen we banen creëren en - als we dan toch bezig zijn - onze lijn uitbreiden om stukken gemaakt van bestaande stofresten aan te bieden tegen een betaalbare prijs.'

Boxershirt van Le Slibard © Thomas Prudhome

Hoe ziet jouw outfit eruit?

Lagae: 'Meestal kleed ik me casual. Een groot contrast met vroeger, toen ik als consultant een maatpak droeg. Ik ben een fan van tweedehands. Vandaag heb ik een fleece aan van The North Face, een broek met een Le Slibard eronder natuurlijk en Birkenstocks.'

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Lagae: 'Een goede gezondheid is voor mij het allerbelangrijkste. En op een aardser niveau: een lekker etentje met vrienden met uitzicht op zee, in Lissabon bijvoorbeeld. Dat kan me ook heel gelukkig maken.'

Hoe haal je voldoening uit je werk?

Lagae: 'Op twee manieren. Wat ik het leukste vind, is dat mijn takenpakket zo divers is - van brainstormen over het bezoeken van de productie-unit in Portugal tot het maken van filmpjes voor de crowdfunding of het analyseren van Excel-bestanden. Daarnaast waardeer ik ook de feedback die we krijgen van onze klanten en alle interacties die ons helpen groeien.'

Wat is de belangrijkste les uit je carrière?

Lagae: 'Dat is een mix van wat ik in mijn korte carrière al heb meegemaakt en wat ik geleerd heb van mensen die me inspireren, zoals mijn vader. De belangrijkste les tot nu toe: je vindt altijd wel een oplossing. Elke crisis biedt kansen, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. En om er positief mee om te gaan, moet je ze goed begrijpen en analyseren. Ook hier weer: feedback, of die nu positief is of negatief, helpt je daar enorm bij. Dat is wat een project doet groeien.'

