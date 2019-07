Rotterdam, de tweede grootste stad van Nederland, is een pak kleiner dan hoofdstad Amsterdam. En toch bruist ze van de energie: ideaal om in rond te kuieren, je ogen de kost te geven en smaakpapillen te prikkelen. Welkom in het New York aan de Maas.

Het historische hart van Amsterdam - en bij uitbreiding heel de stad - is een pretpark voor toeristen geworden. Rotterdam daarentegen is nog altijd de stad van dé Rotterdammers. Eerlijk, veel historie heeft het stadscentrum niet meer. Dat werd volledig platgebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het gaf de autoriteiten wel de kans om de stad van nul te heropbouwen. Laat je verrassen door de moderne architectonische parels en would-be wolkenkrabbers tussen gerestaureerde traditionele zeventiende-eeuwse koopmanswoningen.

Kabouter

In het hartje van de stad op het Eendrachtsplein staat Santa Claus, een beeld van Paul McCarthy. Dat is niet de ex-Beatle, maar een controversiële Amerikaanse kunstenaar. Het beeld stelt de Kerstman met een kerstboom in de hand voor. Denk je ook spontaan aan iets anders? Dan ben je niet alleen. De Rotterdammers noemen het beeld smalend 'kabouter buttplug'.

Santa Claus van Paul McCarthy © iStock

Aan de overkant van de Kerstman zit 'Heilige Boontjes', een koffieshop in de oorspronkelijke zin van het woord. Alle barista's zijn jongeren met een crimineel verleden. Om hun terugkeer naar de maatschappij makkelijker te maken, leren de jongeren er hoe ze zich op de werkvloer moeten gedragen. Door een latte macchiato te bestellen, help je de jongeren dus op weg naar een nieuwe toekomst. En wie zelf een zonde moet opbiechten - zeg nu zelf, wie niet? - kan die kwijt in het "opbiecht gastenboek".

Wie liever een volledige brunch bij de koffie heeft, kan dan weer terecht bij 'Baker and Moore'. Je kan er kiezen voor een gezond ontbijt of zelf een bourgondische sandwich of salade samenstellen. Koffie niet volledig je ding? Dan kan je op high tea gaan bij 'Yoghurt Barn'. De zaak begon als het walhalla voor yoghurtliefhebbers, maar is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige eettent. De yoghurts zijn volledig biologisch (met alternatieven voor wie lactose-intolerant is), op tafel staan een arsenaal potjes verse thee klaar en de kaart werd uitgebreid met toast en salades.

Hot tubben op het water

Tijd om de geplaveide wegen even te verlaten. Wat de grachten voor de Amsterdamse binnenstad zijn, is de Maas voor Rotterdam. Bovendien is de haven de grootste van Europa en derde grootste van de wereld. Geen wonder dus dat de stad voldoende activiteit op het water aanbieden.

In een hot tub de stad ontdekken? In Rotterdam kan het. Kies dan voor HotTug: al zittend in dampend heet water door de stad dobberen. Hou je liever je kleren aan? Geen probleem. Kies dan voor een watertaxi of ga op ontdekkingstocht via een uitgebreide rondvaart via Spido.

Kubussen en zwanen

Ook voor de culturo's is er heel wat te zien. Rotterdam kan je niet verlaten zonder de beroemde kubuswoningen te bezichtigen. De 38 paalwoningen en 13 bedrijfskubussen zijn gelegen nabij de Markthal - waar je verse producten rechtstreeks kan opeten of inslaan voor later - en de Blaak. De meeste kubussen zijn dan wel in privéhanden, eentje is toegankelijk voor het publiek en in een andere kan je zelfs overnachten.

De beroemde kubuswoningen in Rotterdam © iStock

Liever het gevoel hebben dat je in de lucht hangt? Trek dan even naar de Erasmusbrug die de wijk Kop van Zuid met het centrum verbindt. Liefkozend wordt de brug ook de Zwaan genoemd. Goed, je kan niet meer doen dan er even overheen wandelen of tijdens de spits naar de eindeloze stroom wagens gaan kijken. Het uitzicht maakt dan weer veel goed, zeker als je eronder het water hoort spetteren.

Echt in de wolken raak je door lift te nemen naar de top van de Euromast. Daar krijg je een 360°-uitzicht over de stad. Fenomenaal en een echte must-see.

De Erasmusbrug verbindt Kop van Zuid met het stadscentrum © iStock

Toch eerder geïnteresseerd in andere kunstvormen? Breng dan een bezoek aan het museumpark en de omliggende musea: Het Nieuwe Instituut, Chabot Museum, Huis Sonneveld, Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal liggen allemaal op een boogscheut van elkaar. Je kan een combinatietoegangskaart kopen of zelf een leuke expositie uitkiezen.

Chinatown en coffeeshops

Van al dat kuieren, krijgt een mens honger. De Rotterdamse Chinatown is de grootste van Nederland. De buurt, die loopt tussen het Kruisplein, Schouwburgplein, Mauritsweg en Westersingel, telt ontelbare Aziatische eetgelegenheden. Al kan je de wijk ook verlaten en naar het Vietnamese restaurant 'Little V' trekken. Je kan er uitgebreid à la carte eten, maar het twee-, drie- of viergangenverrassingsmenu is hier de ster. Angst om te weinig op je bord te krijgen, hoeft niet. Het tafelblad is niet meer zichtbaar tussen de tientallen gerechten die op tafel getoverd worden.

De Witte de Withstraat is bekend om de bars en coffeeshops © iStock

En dan is het natuurlijk tijd om de nacht in te duiken. Dan moet je wel naar de Witte de Withstraat. Dat is de hippe en levendige culturele straat gevuld met cafés, winkels, kunstgaleries en coffeeshops - nu in die andere betekenis van het woord. Ook cocktailliefhebbers komen aan hun trekken in het centrum. Onze favoriet in de buurt? 'Amahoela'. Een zaak met originele creaties op de kaart, maar vraag gerust naar je favoriete klassieker zoals een whiskey sour. De shakers kennen er hun stiel.

Rotterdam is amper anderhalf tot twee uur rijden. Maar ook het openbaar vervoer brengt je er makkelijk heen. Neem een goedkope Flixbus of een iets duurder treinticketje tot station Rotterdam Centraal en je hoeft je geen zorgen te maken om de auto na die derde Zombiecocktail.