370 miljoen euro: nooit eerder ging er zoveel geld om bij transfers van en naar Belgische voetbalclubs. Toch is het transfersysteem gebaseerd op afspraken zonder juridische waarde, stelt Niels Verborgh, sportadvocaat van Altius.

"Tegenwoordig kost om het even welke voetballer 100 miljoen euro, ook al heeft hij nog niets bewezen." De quote van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo schetst hoezeer de transfermarkt verhit is geraakt. Het record van de Braziliaanse spits Neymar, die in 2017 voor 222 miljoen euro verhuisde van het Spaanse Barcelona naar het Franse PSG, werd deze zomer niet gebroken. Toch haalden de Engelse Premier League en de Spaanse La Liga deze zomer elk een transferomzet van ruim 2,3 miljard euro.

