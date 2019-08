De economie kwam de voorbije jaren de therapieruimte binnengeslopen, merkt Alain Mahjoub. Daarom pleit de spoedarts en therapeut in een boek voor de omgekeerde beweging: dat economische spelers luisteren naar de lessen van gezondheidswerkers.

Moderne slaven. Daar heeft de huidige generatie werkenden volgens Alain Mahjoub veel van weg. "Kijk naar mensen die tussen 25 en 50 jaar oud zijn. Hun werkdagen zijn hectisch. Ze gaan uit werken, moeten de files trotseren, hun kinderen ophalen, koken, afwassen. Daarna zijn ze afgepeigerd. 's Avonds kunnen ze nog net knock-out naar een tv-programma kijken en voor ze het beseffen, begint alweer een nieuwe dag. Er is te veel en we leven te gehaast. Dat is een probleem."

...