Terwijl Europa nog debatteert over een 'groen' investeringslabel voor kern- en gascentrales, worden de Centraal- en Oost-Europese nucleaire ambities fors ondersteund door de Verenigde Staten en Rusland.

De twee grootmachten zien daar mooie kansen voor hun nucleaire industrie. De VS lanceerden daarvoor het ondersteuningsprogramma Nuclear Futures Package. Daarvan is 2 miljard dollar toegezegd aan Roemenië en 10 miljard aan Polen. Voor Roemenië komt dat boven op het contract van 8 miljard dollar voor de bouw van twee nieuwe reactoren in Cernavoda. Het nieuwe geld moet dienen voor een opleidings- en trainingshub voor kleine modulaire reactoren (SMR's). In Polen gaat het naar voorbereidingen voor de bouw van zes nieuwe kernreactoren.

In Hongarije ten slotte wordt sinds 2014 een investering van 12,5 miljard euro in de uitbreiding van het recreatorenpark in Paks gefinancierd met een lening van het Russische staatsbedrijf Rosatom. De afbetaling moet pas in 2031 beginnen.

