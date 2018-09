Robot Love: hoe we van robots kunnen leren wat liefde is

Kunnen we van robots leren wat liefde is? Zo luidt de tintelende ondertitel van de tentoonstelling Robot Love, die volgend weekend start in Eindhoven. Wie ooit een industrierobot heeft geaaid, zal dat een rare vraag vinden. Van een grasmaairobot gaat evenmin veel genegenheid uit. Maar er is ook Sony's vernieuwde robothondje Aibo, dat in de handel is sinds januari, en onverkort het hart van zijn bezitters verovert. Dat komt al wat dichter in de buurt. Niettemin: is de vraag niet ruim voorbarig, met de huidige stand van de robotica in gedachten?

...