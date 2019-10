Tegen het einde van de legislatuur zal de Vlaamse regering de belastingen ongeveer evenveel hebben verhoogd als verlaagd. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

De Vlaamse regering-Jambon durft keuzes te maken, maar ze pakt niet door. Ze investeert in het groeipotentieel van de economie en bespaart op uitgaven met weinig toegevoegde waarde. Meer efficiëntie in het begrotingsbeleid is daarbij de juiste rode draad. Maar de nieuwe Vlaamse regering doet te weinig van het goede. Op een begroting van ongeveer 50 miljard euro geeft ze 2,5 miljard euro een nieuwe bestemming. Dat is slechts 5 procent van het budget. De regering-Jambon had de oefening nog meer diepgang kunnen geven door de uitgaven nog intenser tegen het licht te houden. Belastingverlagingen moeten met evenveel belastingverhogingen worden gecompenseerd om de illusie van een begrotingsevenwicht vanaf 2021 levendig te houden.

...