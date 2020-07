Er zijn al zes kandidaten, van wie drie afkomstig uit Afrika, in de running om de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te leiden. De Keniaanse Amina Mohamed maakte haar kandidatuur afgelopen nacht officieel.

De race om de leiding van de WTO barstte los nadat de huidige directeur-generaal, de Braziliaan Roberto Azevedo, in mei had aangekondigd dat hij op 31 augustus 'om familiale redenen' opstapt, een jaar voor zijn mandaat officieel afloopt. De lidstaten kregen tot vandaag/woensdag de tijd om kandidaturen in te dienen. Naast Mohamed stelden ook Jesús Seade Kuri (Mexico), Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid Mamdouh (Egypte), Tudor Ulianovschi (Moldavië) en Yoo Myung-hee (Zuid-Korea) zich al kandidaat. Eurocommissaris Phil Hogan trok eind juni zijn kandidatuur in, waardoor er op dit moment geen kandidaat uit de EU is.

Er wordt niet gestemd, maar via eliminatie gezocht naar consensus. Er wachten de nieuwe directeur-generaal veel uitdagingen. Hij of zij moet de ministeriële conferentie van 2021 voorbereiden, vastgelopen onderhandelingen rechttrekken, maar vooral ook de dialoog met de Verenigde Staten heropstarten. Washington dreigde er immers mee de WTO te verlaten en blokkeerde de geschillenbeslechting.

