Recordaantal vluchten en privéjets voor World Economic Forum in Davos

De deelnemers aan het World Economic Forum beschouwen de klimaatverandering als een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie beschouwen. Dat blijkt althans uit een enquête waarvan de resultaten vorige week bekendgemaakt werden.

Vandaag komt luchtvaartmaatschappij Air Charter Service met cijfers over het aantal vluchten en privéjets dat deze week wordt verwacht op de luchthavens in de buurt van Davos. Het gaat om een recordaantal van 1.500 vluchten en privéjets. Dat zijn er 200 meer dan vorig jaar. Na aankomst op een luchthaven zoals die van Zurich, dat op twee uur met de trein van Davos ligt, zetten de passagiers van de privéjets hun reis bovendien vaak verder met een helikopter, om tijd te winnen.

De vraag naar privéjets is deze week in Davos veel groter dan bij andere grote evenementen, zoals de Super Bowl in de Verenigde Staten of de finale van de Champions League, verklaart Andy Christie van ACS. 'We hebben zelfs reservaties gekregen vanuit Hongkong, India en de Verenigde Staten. Geen enkel ander evenement heeft zo'n internationale reikwijdte', luidt het in de mededeling.

Compensatiemaatregelen

Bovendien is er een vraag naar de meest grote en dure jets. 'Dat is deels te wijten aan de lange afstanden die afgelegd moeten worden, maar ook omdat men in het bedrijfsleven geen gezichtsverlies wil lijden tegenover rivalen', aldus Christie. De organisatoren van het WEF verzekeren dat de uitstoot van de vluchten gecompenseerd zal worden door initiatieven die het milieu bevorderen en ze betalen dit jaar ook treinreizen gedeeltelijk terug.

'We raden de deelnemers aan' om compensatiemaatregelen te nemen', verklaarde Dominic Waughray, verantwoordelijke voor de milieu-initatieven, aan AFP. 'Het grootste deel van de privévliegtuigen wordt gecharterd door politieke leiders omdat het efficiënter en veiliger is. Het gaat dus om een veiligheidsmaatregel, maar die compenseren we hoe dan ook.'