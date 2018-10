Recept voor een stressvrij leven: 'één huilbui per week'

'Huilen is een verdedigingsmechanisme tegen de cumulatie van stress.' Een huilbui zorgt voor het vrijgeven van endorfines in het lichaam, waardoor we ons beter voelen. Bovendien voeren de tranen stresshormonen en toxines af. 'Huilen is effectiever dan lachen of slapen als mechanisme om stress te verminderen', stelt Umihara. 'Eens per week een goed potje huilen zorgt voor een stressvrij leven.'