Oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang verzetten zich tegen de geplande invoering van het capaciteitstarief, de geplande nieuwe manier om de nettarieven te verrekenen. Beide partijen grijpen een nieuwe studie van de Universiteit Gent aan om het tarief naar de prullenmand te verwijzen.

Het capaciteitstarief, dat energieregulator Vreg wil invoeren, berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik, waardoor het interessanter wordt om stroomverbruik te spreiden. Het nieuwe tarief zou in januari 2022 ingaan, maar is al uitgesteld tot 1 juli.

Uit een studie van de Universiteit Gent blijkt nu dat het nieuwe tarief een derde van de gezinnen, vooral kleine gebruikers, zou kunnen opzadelen met een factuur die op jaarbasis tot 100 euro hoger ligt. Voor oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang kan dat niet door de beugel. 'Net op het moment dat de elektriciteitsprijzen op recordniveau staan de kleine verbruikers nog meer doen betalen, dat is echt onaanvaardbaar', zegt PVDA-parlementslid Jos D'Haese. 'Veel mensen hebben gewoon niet de middelen om hun elektriciteitsverbruik over de dag te spreiden. Slimme warmtepompen en elektrische auto's zijn ontzettend duur. Ook een nieuwe vaatwasser of wasmachine die verbonden is met de digitale meter zijn voor veel gezinnen onbetaalbaar', aldus D'Haese. Hij roept op om de geplande invoering van het tarief af te voeren.

Ook Vlaams Belang bestempelt de plannen als 'ontoelaatbaar'. 'Het capaciteitstarief benadeelt uitgerekend gebruikers die nu al op de rand van energiearmoede balanceren en voor wie de energiekost een grote hap uit hun budget neemt', zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Hij roept minister van Energie Zuhal Demir op 'zo snel mogelijk actie te ondernemen om het capaciteitstarief van tafel te vegen'.

Minister Demir zelf leek dinsdag in een eerste reactie zelf aan te sturen op nieuw uitstel. 'Tijdens een energiecrisis een tariefsysteem herzien, zoals de Vreg wil, is niet evident. (...) Met de huidige energieprijzen en de moeilijke situatie waarin gezinnen zich bevinden, kunnen we niet omzichtig genoeg omgaan. Deze studie toont aan dat mijn bezorgdheden niet onterecht zijn'.

Maar het is het Vlaams Parlement dat toezicht houdt op de Vlaamse energieregulator Vreg, die het capiciteitstarief invoert. Demir riep de leden van de commissie Energie in het Vlaams Parlement daarom op 'gevolgen van de beslissingen van de Vreg op de gezinnen nauwlettend te bestuderen en in overleg te treden met de Vreg over het capaciteitstarief'.

