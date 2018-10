NMBS investeert 25 miljoen euro in Hasseltse werkplaats

De NMBS werkt aan een plan om de onderhoudsinstallaties te moderniseren, zodat de dienstverlening voor de reiziger kan verbeteren. De meer dan 200 personeelsleden zullen volgens nieuwe en efficiëntere methoden werken, waardoor de beschikbaarheid van het treinmaterieel moet verhogen en de reizigers zo meer comfort en meer zitplaatsen krijgen.

De nieuwe werkhal heeft twee doorgaande sporen die elk meer dan 200 meter lang zijn, waardoor de treinen niet langer eerst ontkoppeld moeten worden. Daarnaast wordt de bestaande hal in de tractiewerkplaats gerenoveerd. Tegen het einde van dit jaar zullen de werken beëindigd zijn.

"De NMBS heeft 25 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de werkplaats, met de nieuwe, indrukwekkende werkhal als voorbeeld voor een efficiënt en doeltreffend onderhoud", zegt CEO Sophie Dutordoir.

Bovendien zal in de nieuwe werkhal gewerkt worden volgens het bloktreinprincipe, waarbij een trein 's nachts wordt onderhouden en zo overdag voor het reizigersverkeer kan worden ingezet. Verder zorgt de nieuwe technologie van telemetrie ervoor dat technische problemen aan de trein vanop afstand opgespoord kunnen worden.

"De vernieuwing en uitbreiding van de tractiewerkplaats van Hasselt staat voor de modernisering waar we met NMBS naartoe willen, in het belang van onze reizigers en van onze medewerkers", stelt Dutordoir.

De openbaarvervoermaatschappij investeert de komende vijf jaar 300 miljoen euro in haar werkplaatsen. De NMBS ging in 2018 ook op zoek naar 1.600 nieuwe medewerkers, waarvan momenteel nog een 300-tal vacatures niet ingevuld zijn. Alleen al in de werkplaatsen en onderhoudsposten - ook in Hasselt - zijn nog meer dan 100 openstaande vacatures.

In september startte de NMBS ook al met de renovatie van het station in Hasselt. De maatschappij investeert samen met infrastructuurbeheerder Infrabel zo'n 19 miljoen euro in het Hasseltse station, waarvan de NMBS 13,5 miljoen euro voor haar rekening neemt. Het einde van die renovatiewerken is gepland voor eind 2023.