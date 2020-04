De prijs voor een vat (159 liter) olie van de Amerikaanse soort WTI noteert maandag tijdens de handel om en bij de 1 dollar, het laagste niveau ooit.

De vraag naar olie is gekelderd door de coronacrisis. De Amerikaanse opslagcapaciteit is ondertussen bijna bereikt. Ook de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging maandag omlaag, maar wel beduidend minder hard. De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen kwamen eerder deze maand overeen de productie met bijna 10 miljoen vaten per dag te verlagen om zo de prijzen op te krikken. Maar dat heeft nog maar weinig effect gehad.

