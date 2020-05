Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering praten we met de twee bekendste innovatie-experts in Vlaanderen, Peter Hinssen en Steven van Belleghem.

Via hun bedrijf nexxworks namen Peter Hinssen en Steven Van Belleghem de voorbije jaren Vlaamse topondernemers en managers op sleeptouw in Silicon Valley en China. Ze gaven samen honderden keynote-speeches, vaak op prestigieuze buitenlandse conferenties. En nu zitten ze zoals iedereen thuis. De twee experts kijken gefascineerd toe hoe bedrijven zich via technologie door de coronacrisis proberen te spartelen, van het kleine restaurantje om de hoek tot de allergrootste bedrijven.

Dit is een dubbelaflevering van de Trends Podcast. In het eerste deel beschrijven Peter en Steven hoe de grootste supermarkt ter wereld op een maand tijd zowel een stormloop op toiletpapier als op flatscreens moest verwerken. Ze hebben het ook over het nieuwe boek van Hinssen, 'The Phoenix & The Unicorn'. Dat boek belicht de manier waarop bedrijven zich kunnen heruitvinden en sterker uit een crisis kunnen komen.

