analyse

Trends Podcast: Peter Hinssen en Steven Van Belleghem over de geheime club van Disney

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering praten we verder met de twee bekendste innovatie-experts in Vlaanderen, Peter Hinssen en Steven Van Belleghem.

Steven Van Belleghem en Peter Hinssen