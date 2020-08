De reuzen van het internet Alphabet, Amazon, Apple en Microsoft zijn meer dan 1000 miljard dollar waard op de beurs. Groeien de bomen tot in de hemel voor de onbetwiste technologische leiders in de westerse economieën? En wat met bedrijven als de videoconferentiespecialist Zoom, die uit het niets plots 80 miljard dollar waard zijn? We vroegen het aan onafhankelijk analist Wim Lewi en fondsbeheerder Siddy Jobe (Econopolis), Marc Langeveld (Econopolis) en Quirien Lemey (Degroof Petercam).

Apple brak nog maar twee jaar geleden door de grens van 1000 miljard dollar beurswaarde, en intussen is het al meer dan 2000 miljard dollar waard. De index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven S&P500 noteert op zijn hoogste peil ooit, na een val van 39 procent eerder dit jaar, gevolgd door het snelste beursherstel in zijn geschiedenis. De technologiebeurs Nasdaq vestigt sinds juni record na record. Zet gerust Party like it's 1999 als soundtrack op, want eind jaren negentig was het ook al technologie wat de klok sloeg.

Moeten beleggers blijven dansen zolang de muziek speelt? Neen, zegt onafhankelijk analist Wim Lewi. 'Als beleggers naar de deur beginnen te lopen, zal het heel snel gaan', waarschuwt hij. 'Toen de technologiezeepbel leegliep, duurde het dertig maanden. Deze keer zal de correctie veel sneller gaan.' Lewi was in de jaren negentig analist bij Credit Suisse First Boston Technology Group. Hij maakte er vanop de eerste rij mee dat bedrijven met vaak niet meer dan een idee naar de beurs trokken tegen krankzinnige waarderingen, en op hun eerste beursdag verdubbelden in waarde.

De beheerders van de technologiefondsen van Econopolis en Degroof Petercam stellen dat de beleggers wel moeten blijven dansen, omdat de technologiesector zo goed als de enige is waar nog muziek in zit. "Het is een compleet andere sector dan in de jaren negentig", vindt Quirien Lemey, die als beheerder van DPAM Invest B Equities NewGEMS Sustainable meer dan 1 miljard euro onder zijn hoede heeft. 'Het belangrijkste verschil is dat technologiebedrijven nu enorm veel cash genereren, veel meer dan andere sectoren. Toen maakten bedrijven nog geen winst, laat staan dat ze cash genereerden.'

