Deze week ontvangt de Trends Podcast twee gasten: Nathalie Aelterman en Kevin Taelman van Impetus Academy. Dat is een spin off van de Universiteit Gent die bedrijven begeleidt rond werknemersmotivatie en leiderschap.

Bij Impetus is het wetenschappelijk onderzoek in de psychologie het vertrekpunt voor hun begeleidingstrajecten. In deze podcast hebben we het dus over de wetenschap van motivatie en leiderschap.

Zo hebben Nathalie en Kevin onder meer een leiderschapskompas ontwikkeld dat leidinggevende meer inzicht geven in hun leiderschapsstijl en het effect daarvan op hun medewerkers.

Verder gaan ze dieper in op de universele basisbehoeftes die bepalend zijn voor onze motivatie. Maar vooral, wat moeten we nu precies verstaan onder motivatie en hoe moeten we daarnaar kijken?

